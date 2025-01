¿De cuánto es la multa por no llevar licencia de conducir y del refrendo en Nuevo León con la UMA 2025?

Todos los conductores de automóviles y motocicletas que viajen a través de Nuevo León tienen la obligación de presentar su licencia de conducir cuando les es solicitada por un agente de Tránsito designado para infraccionar, en caso de no entregarla, serán sancionados.

Pese a que la entidad suele tener programas para que los infractores paguen sus multas con descuentos si lo hacen de manera pronta, debido a que esta conducta es considerada como grave, no se les permite tener este beneficio. Es decir, no hay forma de no pagar la pena completa.

Como ocurre todos los años, el ajuste que el INEGI anunció este 9 de enero de 2025 a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) ocasionó que las multas que se imponen en todo el país reciban un incremento, por lo que las personas que sean sorprendidas en este tipo de prácticas tendrán que pagar más de lo que tenían acostumbrado en 2024.

La licencia de conducir en Nuevo León puede ser tramitada en línea. FOTO: PNG Wing

¿Cuál es la multa por no llevar la licencia de conducir en Nuevo León a partir de 2025?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del estado de Nuevo León, las personas que conducen automotores deben portar su licencia de conducir. Sin importar que la hayan tramitado, en caso de no poderla presentarla a un agente que se las solicita conlleva una falta grave a la norma local.

Lo establecido en el Artículo 170 de este conjunto de reglas indica que negarse a brindar este documento es una pena grave. El mismo reglamento indica que la pena que debe pagarse es de 15 a 20 cuotas de la UMA. Si bien en 2024 esto significaba que se tendría que pagar de mil 628 pesos a los dos mil 171 pesos, para 2025 este valor incrementará.

Según lo dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el valor de la UMA para el año en curso fue estimado en 113.14 pesos por cuota, por lo que los conductores que no acaten esta norma deberán pagar entre mil 697 pesos con un centavo hasta los dos mil 262 pesos con 80 centavos. Esto significa un incremento del 4.21 por ciento del valor con respecto a lo que se pagaba en 2024.

El INEGI dio a conocer que la UMA tendrá un incremento de poco más del cuatro por ciento. FOTO: INEGI.

¿En cuánto quedó el refrendo en Nuevo León con la UMA 2025?

El gobierno del estado cuenta con diferentes precios para el refrendo de los vehículos que circulan por la zona. Estos cobros están hechos con base en la UMA, por lo que también adquirieron un aumento con la modificación dada a conocer por el INEGI. A continuación la lista de precios que hay para el refrendo 2025 en Nuevo León a partir de este jueves.

Si se hace durante enero, los dueños de los autos de modelo 2010 o anteriores deberán pagar mil 074 pesos con 83 centavos 89.5 UMAs).

Lo autos de modelos de 2011 a 2015 de los que se liquide el adeudo durante enero tendrán que pagar mil 697 pesos (15 cuotas de la UMA).

En el programa Ponlo a tu nombre, los vehículos de 2019 o anteriores estarán ligados a un cobro máximo de 50 UMAs; es decir: cinco mil 657 pesos (no incluye multas municipales ni cambio de propietario).

En el caso de Ponlo a tu nombre para motocicletas y remolques, se tendrá que hacer un pago de 15 cuotas de la UMA, lo que es igual a cinco mil 657 pesos.

