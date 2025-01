Compostela es el segundo municipio en Nayarit en tener un relleno sanitario certificado

Compostela tenía un problema de disposición de basura desde hace 14 años, tenía un basurero abierto que no era adecuado, por lo que en cuanto asumió la administración del ayuntamiento Gustavo Ayón, actual presidente municipal, comenzó a trabajar en buscar un lugar apto para un nuevo relleno sanitario.

El pasado 7 de enero, Gustavo Ayón logró un acuerdo para la construcción de un relleno sanitario en El Monteón, en el ejido de La Peñita, obteniendo 152 votos a favor, 6 en contra, logrando el 99% de votos positivos para llevar a cabo el proyecto, así lo informó en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic.

Actualmente se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, para darle formalidad al proceso, al momento ya se cuenta con un 80% de avance en su construcción, por lo que en un par de semanas se comenzará a preparar el terreno y a trabajar en la separación de basura.

Por su parte las localidades de La Peñita, Guayabitos y Los Ayala contarán con dos camiones de basura adicionales para una mejor gestión de residuos, bajo la operación de la empresa SIMARS, que garantizará servicios de saneamiento certificados y supervisados.

Gustavo Ayón explicó que también se clausurará de manera adecuada el actual basurero en La Colmena, para este proceso se requiere de material sólido que es la tierra y un banco de arena o de tierra para colocar capas de basura y tierra y poder cerrarlo de manera correcta.

A pregunta de Shío López sobre qué se siente tomar decisiones como presidente municipal, cuando fue una estrella del básquetbol, Gastavo Ayón oriundo de Zapotlán, Compostela, contestó entusiasmado:

“Cuando me fui por primera vez a España, tuve la dicha de que unos amigos me fueran a despedir al aeropuerto de México, uno de ellos me dijo: ahora que te vas de México, dejas de ser Gustavo Ayón, ahora vas a ser en mexicano y dicho y hecho a la semana que llegué a España ya no era Gustavo Ayón, era el mexicano. En este momento no soy yo, no es mi ego, no es mi imagen, es el peso que cargo en mis hombros de todos los compostelenses y lo hago con mucho orgullo, con mucha dignidad y estoy pregonando con el ejemplo para poder dar los resultados que tanto hemos exigido como ciudadanos, por lo que es una bonita responsabilidad y lo hago con mucho gusto”, remató una de las grandes estrellas de la NBA, hoy administrador de la tierra que lo vio nacer.