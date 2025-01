Morena asegura que quienes se registraron para ser juzgadores participarán en insaculación

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña anunció que todas las personas que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial serán tomadas en cuenta para participar sin restricciones en el proceso de selección para candidatos para ministros, magistrados y jueces.

En conferencia de medios, el legislador informó que se podría crear una comisión auxiliar para analizar los perfiles rechazados, pero afirmó que en Morena son unos convencidos de la participación democrática y privilegian el derecho de las personas que de buena fe se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial para participar, por lo que no se quedarán fuera.

“Les anunciamos desde ya que tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso y si resultan en la insaculación serán candidatas en el proceso electoral del 1 de junio de 2025”, expresó.

El legislador señaló que el amparo no procede.

Foto: Cuartoscuro

El amparo no procede, asegura Noroña

El legislador señaló que el amparo no procede por tratarse de reformas constitucionales e indicó que el amparo otorgado a los participantes son un “intento desesperado e irresponsable para descarrilar la elección”, y un acto de negligencia y franca irresponsabilidad.

"Un intento desesperado e irresponsable del Poder Judicial de descarrilar la elección sin tener argumentos, pero no nos sorprende, los vimos votando sin ninguna facultad, querer echar atrás la Constitución, los vimos votando que la mayoría calificada no era de ocho sino de seis, en un acto verdaderamente terrible, de irresponsabilidad en la Suprema Corte de Justicia. Yo la verdad pensé que ya se habían allanado pero parece que ya se les pasó el espíritu navideño”, expuso.

Aseguró que “les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran”, la elección en el Poder Judicial va y se realizará sin contratiempos el próximo uno de julio como está programado en la Carta Magna, porque no hay un poder sobre la tierra que pueda detener el proceso electoral y criticó el amparo otorgado por los juzgadores.

“Yo no sé, de verdad, lo digo con franqueza, ¿Dónde estudiaron derecho los integrantes del Poder Judicial porque la Ley de Amparo dice muy claro que no procede el amparo contra reformas constitucionales y ya es Constitución vigente la reforma que se hizo al Poder Judicial; vimos votando que la mayoría calificada no era de ocho sino de seis, en un acto verdaderamente terrible, de irresponsabilidad en la Suprema Corte de Justicia. Yo la verdad pensé que ya se habían allanado pero parece que ya se les pasó el espíritu navideño”, indicó.

Informó que a la brevedad se reunirán los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política, para determinar cómo se sumará a los integrantes del Poder Judicial, insistiendo en la posibilidad de crear una Comisión Auxiliar para que coadyuve con los Comités de Evaluación.

Sigue leyendo:

Estos son los efectos que la DANA tendrá en CDMX y Edomex hoy, 8 de enero de 2025

Nuevo León confirma 2 casos de Metapneumovirus e investigan un posible contagio en Tamaulipas