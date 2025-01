Congreso de México exige a Trump respeto a la independencia y soberanía nacional

A nombre del Congreso de la Unión, el Presidente en turno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y exigió al Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump que respete la independencia y soberanía nacional.

“Con fundamento en las facultades que esta presidencia tiene, presentaré un pronunciamiento a nombre del Poder Legislativo, sobre las declaraciones que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que implica de manera explícita e implícita un respaldo a nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestro gobierno, y un llamado al respeto a nuestra independencia y soberanía nacional”, indicó.

En un pronunciamiento, Fernández Noroña llamó al próximo mandatario estadounidense, a evitar el racismo e instrumentar una política migratoria que reconozca la ciudadanía a los millones de migrantes que llegan a esa gran nación para no repetir la historia de la esclavitud que sufrió durante muchos años.

“Hagamos del mundo una nación sin odio, sin racismo, sin guerras, sin fronteras inhumanas, que generen la persecución del ser humano sólo por serlo. Lo dije ya y lo reitero: no se puede hacer una gran nación con racismo y con clasismo. En todo caso, no se debería construir una nación con racismo y mucho menos lo deberían hacer los Estados Unidos de América. No deben, los Estados Unidos, país que reivindica las libertades como su esencia fundamental, refrendar el racismo y repetir esa parte tan dolorosa de la historia, que han vivido con una guerra civil a mediados del siglo XIX, para erradicar de su suelo la forma más brutal que existe del racismo: la esclavitud”, expuso.