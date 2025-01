Pablo Lemus se muestra seguro ante repatriación de migrantes de EU y los aranceles de Donald Trump

Jalisco está preparado para recibir a los mexicanos que podrían ser deportados de Estados Unidos esta semana, actualmente están habilitados siete albergues y en caso de una deportación masiva, se habilitaría el Auditorio Benito Juárez.

"Había un primer rumor que se tenía de que los iban a bajar a Tijuana y los iban a pasar por la aduana de San Isidro para pasarlos a Tijuana. Y entonces la idea era traerlos en avión, no sé, a cada uno de los estados de la república que correspondan, y nosotros recibiéndolos en avión en la zona metropolitana de Guadalajara. Tener autobuses, llevarlos a la central camionera de Tlaquepaque para poderlos llevar ya directamente a los municipios de origen, nosotros pagándoles esa transportación. Entonces, nosotros ya tenemos la logística lista", explicó el mandatario jalisciense Pablo Lemus.

Aunque todavía se desconoce si efectivamente esa sería esta la ruta en la que Estados Unidos estaría repatriando a mexicanos, esta estrategia fue la que se detalló desde hace 10 días por parte de la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, en una reunión vía zoom que sostuvieron cuatro gobernadores.

Sin embargo, Estados Unidos no ha detallado tampoco un calendario de deportaciones ni las nacionalidades, pero se anticipa que esta semana pueda tocar el turno a México tal y como ya sucedió con Colombia el fin de semana.

Jalisco se alista ante la deportación masiva de mexicanos

"Es probable que vaya a suceder una deportación esta misma semana o sea, nosotros, por eso estamos preparados desde hoy, porque tenemos, digamos, el temor fundado de que pudiera haber una deportación esta misma semana", adelantó.

Desde el gobierno estatal también se trabaja con asociaciones civiles como FM4 para poder trabajar con migrantes que pudieran venir incluso de otros países.

"Los albergues ya están completamente preparados y tenemos la posibilidad de que en el Auditorio Benito Juárez, si viniera una deportación masiva, poder hacer algo mucho más grande. Sin embargo, con los que tenemos ahora, con estos siete, creemos, estamos seguros de que lo podemos trabajar", insistió.

Intercambio comercial podría impedir imposición de aranceles a México

Lo que buscan los norteamericanos es que las empresas que les suministran productos a su mercado estén lo más cerca posible de ellos y es por eso que México se vuelve interesante comercialmente, por lo que la imposición de aranceles podría ser solo una amenaza como sucedió con Colombia este fin de semana, comenta el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"Yo no creo que vaya a haber aranceles para países como México. No lo creo, de verdad, se los digo. La crisis de unas horas que duró este asunto de Colombia con la posible implementación de impuestos, pues ya no se dio tampoco. Yo no creo que vaya a haber impuestos, de verdad", apuntó.

Entonces, no solamente empresas de China, sino empresas de Corea, de China, de la India, etcétera, que quieren estar cerca de los Estados Unidos, están volteando a ver a México y principalmente a Jalisco para establecer sus fábricas o centros de distribución y optimizar costos de operación. Se prevé que cientos de mexicanos sean regresados al territorio en los próximos días. FOTO: Archivo.

Jalisco ve con buenos ojos la relación con Estados Unidos

Ante esta oportunidad, Lemus dijo que estarán atentos para recibir a los inversionistas que quieran llegar al estado para que puedan establecerse independientemente del país de donde vengan.

"Nosotros les vamos a recibir a todos los inversionistas, a todos, porque van a acabar siendo quienes suministren esos productos al mercado americano y el gobierno de los Estados Unidos será quien dictamine qué tipo de productos van a poderse importar desde México, que yo creo que van a ser la mayoría", señaló.

Por lo pronto, insistió que relación de Jalisco con Estados Unidos seguirá cordial y con tareas puntuales e incluso comentó que mantiene comunicación con la cónsul estadounidense.

