En febrero aumentarán los precios en algunos productos de canasta básica

En febrero se reflejará alza de precios en diversos productos alimenticios, principalmente granos, frutas, verduras y aquellos que tienen alto contenido de azúcar, aseguró el presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia, Fernando Acosta.

Explicó que estos incrementos se estiman en alrededor de 10 por ciento y mencionó que al inicio de 2025 se aumentó el precio de bebidas gasesosas y embotelladas en 1.02 pesos.

"La parte del aumento se va a dar sobre específicamente algunos granos, sobre todo en el tema de los que vienen con importación, producidos aquí, va a seguir la tendencia en algunas frutas y verduras, sobre todo en el tema de las hortalizas, también se prevé que haya incremento. En el tema de los lácteos no lo he platicado con algunos de los afiliados, pero también tengo entendido que no va a haber aumento, pero sí va a haber un escenario de incremento muy dramático en todos los productos que tienen azúcar".