El T-MEC es necesario para México, EU y Canadá, señala Sheinbaum

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que será sometido a una revisión en 2026, es necesario para los tres países, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con las amenazas de Pierre Poilievre, líder de la oposición en Canadá y aspirante a ser primer ministro de dicha nación por el partido conservador, de no priorizar la renovación del tratado comercial, la titular del Ejecutivo federal aseguró que el acuerdo debe ampliarse en el resto del continente.

"Lo dije en el Zócalo y lo he dicho siempre, es que el tratado comercial de los tres países ha beneficiado a los tres países y ayer presentó de manera muy clara el Secretario de Hacienda cómo es necesaria esta alianza y conservar el tratado para poder competir con otras regiones del mundo, incluso ampliarlo a todo el continente", sostuvo en la Mañanera de este 14 de enero, en Palacio Nacional.

Pierre Poilievre tiene coincidencias en la visión con Donald Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Sheinbaum dijo que aún no son las elecciones en Canadá. Foto: Antonio Nava

Pueblo de Canadá decidirá quién será su primer ministro: Sheinbaum

La presidenta de México dijo que antes de comentar algo sobre Pierre Poilievre, deben llevarse a cabo las elecciones en Canadá,

"Como saben México tiene una posición en donde no hay intromisión en una u otra decisión, corresponde al pueblo de Canadá decidir quién va a ser su primer ministro, entonces hasta que no ocurra su elección no estaríamos opinando", destacó en su conferencia.

