Transportistas anuncian marchas y bloqueos para el viernes 17 de enero; consulta cuáles VIALIDADES

Choferes de transporte público agremiados en el grupo "Rutas Hermanas" anunciaron una serie de movilizaciones y bloqueos para el próximo viernes 17 de enero de 2025, a partir de las 09:00 horas. Los conductores de vagonetas y camiones denuncian presunto cobro de piso, así como el homicidio de uno de sus compañeros.

"En días pasado sufrimos el secuestro de un operador de nosotros para obligarnos a pagar el derecho de piso por parte del crimen organizado. Después de pagar el rescate, lo regresaron golpeado y torturado. Siguiendo (con) la extorsión, quieren 25 semanales", señalaron en un breve comunicado que distribuyeron a los medios de comunicación.

Planean realizar bloqueos el próximo viernes 17 de enero

Entre las vialidades que los transportistas planean bloquear el próximo 17 de enero de 2024:

Autopista México-Cuautla

Autopista México-Texcoco

Circuito Exterior Mexiquense

Autopista México-Pachuca

Paseo Tollocan-Toluca

Periférico ya avenida Pantitlán

Bordo de Xochiaca

Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Peñón

De acuerdo con esa lista de vialidades, la zona Oriente del Valle de México será la más afectada ante las movilizaciones que planean realizar los transportistas de "Rutas Hermanas", quienes desde el 2024 se han agremiado en esa organización, a fin de denunciar situaciones de inseguridad.

Agenda de movilizaciones y marchas para este martes 14 de enero de 2025

PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA POLICÍA AUXILIAR.

HORA: 08:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Acudirán al evento “Zócalo de Gobierno Ciudadano”, con el fin de solicitar audiencia con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para la atención de su petición de incremento en sus pensiones y pago extraordinario de fin de año.



FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA INDEPENDIENTE (FPFVI) ACCIÓN POPULAR.

HORA: 10:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen solución a sus demandas laborales y la regularización de predios en las 16 alcaldías, a fin de que se puedan construir más y mejores viviendas para sus agremiados.



COALICIÓN TRINACIONAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

HORA: 11:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Realizarán la entrega de un documento en el que solicitan la intervención de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para la reinstalación de profesores despedidos de forma injustificada del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), así como para denunciar las prácticas autoritarias y represivas por parte de las autoridades de dicho instituto en contra de docentes.



ASAMBLEA GENERAL PILARES.

HORA: 11:00

LUGAR: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Av. Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Exigen la continuidad laboral de docentes, talleristas y trabajadores de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), así como transparencia en los procesos de evaluación para su recontratación.



CULTURA SIN TORTURA CIUDAD Y ESTADO DE MÉXICO.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan una audiencia con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para exigir la abolición de las corridas de toros en la Ciudad de México.

