Caravana migrante parte hacia Estados Unidos a días de que tome posesión Donald Trump como presidente

La madrugada de este domingo, cientos de migrantes partieron en una nueva caravana a la Ciudad de México a una semana de la llegada al poder de Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos en medio de amenazas de realizar la mayor deportación masiva de extranjeros.

A diferencia de otras caravanas de migrantes, ahora caminan personas de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala y Haití entre otros.

Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, advirtió a Donald Trump, que por cada avión que mande a Tapachula va salir una caravana de migrante, por cada ofensa que haga a los mexicanos, se va a bendecir, por lo que cada persona que deporte entrará 10 a los Estados Unidos.

“Por cada acción de Xenofobia o de racismo del imperio, los mexicanos vamos a contestarle con bendiciones, la gente latina los hermanos de Venezuela, los cubanos, los peruanos, los colombianos, los nicaragüenses y los hondureños somos gente de trabajo que ha mantenido a los Estados Unidos con una fuerza económica que lo ha convertido en esta tierra que no se preocupe Donald Trump va pura gente trabajadora".

Caravana, integrada por habitantes de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala y Haití

Migrantes de Honduras. Foto: Lizeth Coello

Dalisha, migrante originaria de Panamá, viaja con un grupo de 6 personas y dos menores que han decido viajar caminando y cruzar México con la intención de poder llegar a los Estados Unidos a trabajar y un mejor bienestar.

“En Panamá, no hay empleo, violencia, no hay futuro para los niños a pesar de que hay el canal de Panamá, ese no es de nosotros ese es del gobierno, nosotros debemos que hacer, nosotros lloramos y peleamos, que nadie es poderoso, él puede tomar toda la posesión que quiera, si dios dice que si yo voy a entrar a trabajar para ayudar a mi familia”.

Gorman Almeida, migrante de Venezuela, confía y espera que, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, meta presión a la dictadura de Nicolas Maduro, porque se violan los derechos humanos.

“La situación en el país cada día está peor para nadie es un secreto que el régimen de Nicolas Maduro, está sacando presos de las cárceles para uniformarse y haciéndolos pasar como funcionarios del estado para reprimir, torturar, extorsionar y hasta por lo que hoy luchamos por la libertad de Venezuela, por lo que se está quedando sin gente Venezuela”.

Adrián Duarte, forma parte de la primera caravana que salió de San Pedro Sula el pasado 7 de enero con centenares de compatriotas que han llegado a México para poder ir a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida y huyendo de la inseguridad, violencia y la falta de empleo.

“No que vamos siempre pa delante, no tiene nada que ver allá en el camino se arreglan las cargas, ese es el miedo que está metiendo el eso no tiene nada que ver nosotros cada cabeza es un mundo, nosotros vamos para adelante, no tengo miedo a las deportaciones me pueden tirar 10 veces y me voy a volver a tirar, porque también en honduras esta perro el narcotráfico”.

