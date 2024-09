Ejecutivo y Legislativo manifiestan apertura para la discusión de la despenalización del aborto en Edomex

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo mexiquense, emanados de Morena, manifestaron su apertura para analizar la despenalización del aborto, pues, enfatizaron, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció por su aplicación a nivel nacional.

El secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, fijaron postura en la materia, luego de que activistas del pro aborto reactivaron las protestas y movilizaciones para que se legisle en máximo seis meses ante la instalación de la 62 Legislatura local.

Sigue leyendo:

Senadores discuten la reforma Judicial en comisiones

Marchan este domingo a favor y en contra de la reforma Judicial

Duarte Olivares evaluó que existen las condiciones para que la 62 Legislatura local, con mayoría morenista, debata sobra el tema, luego de que reconoció en años paseados no ha logrado.

“Yo creo que, en ese sentido en el Estado de México, que no logro tener una ley en ese sentido pues se acató y hay condiciones, seguramente los legisladores lo tendrán que revisar, como parte de su agenda”, pronunció.

Recordó que desde hace meses la SCJN definió que debe aplicarse a nivel nacional, porque se trata de un derecho de las mujeres.

“Es un tema que está ahí en el debate más allá de una ley, pues afortunadamente hace muchos años, meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que ya es, más allá que esté en una ley o no, es un derecho”, expresó.

Cabe recordar que actualmente son 14 estados que han legalizado el aborto, el primero fue la Ciudad de México en 2007.

El coordinador parlamentario de Morena y titular de la Jucopo, José Francisco Vázquez Rodríguez, recordó que desde la primera bancada morenista mexiquense, en la 59 Legislatura, impulsaron la iniciativa de despenalización del aborto, al ser un partido progresista.

Garantizó que se dará la discusión, análisis y posterior votación, porque 14 entidad federativas ya ajustaron su legislación. Sin embargo, aclaró que no se hará bajo presiones e invertirán todo el tiempo que dure el actual Congreso, de septiembre del 2024 a septiembre del 2027.

“Tenemos que hacerlo con mucha calma y no por presión, no nos da la presión, no nos da miedo la manifestación siempre y cuando sea en paz”, manifestó.