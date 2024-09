Marchan este domingo a favor y en contra de la reforma Judicial

Integrantes de “Jóvenes por la Reforma” ensayan el performance que llevarán a cabo a las diez de la mañana frente al Senado de la República, para manifestarse a favor de la reforma al Poder Judicial propuesta por el titular del ejecutivo, la cual será discutida este domingo por los senadores.

Por su parte, estudiantes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos nuevamente marchan en contra de la reforma judicial.

Al grito de “reforma judicial, retroceso nacional y “el Poder Judicial no va a caer”, los manifestantes partieron del Ángel de la Independencia y arribaron al Senado de la República.

Entre los oradores en el templete que se colocó afuera del recinto legislativo está Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueves de Distrito del PJF.

“Hoy es un día histórico del que somos partícipes, nosotros tenemos que demandarles a todos los legisladores que hagan su trabajo, estamos aquí presentes para demostrarle a todo México que estamos unidos porque estamos aquí todos por convicción”, enfatizó un empleado judicial.

Senado discutirá en comisiones reforma Judicial

Este domingo, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado prevén aprobar este domingo el documento tal como lo envió la Cámara de Diputados.

Así lo advirtió el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, quien adelantó que si en la dictaminación se generan cambios, estos tendrían que volver a ser aprobados por la Cámara de Diputados, lo que implicaría más tiempo en el proceso.

Para esto, Morena cuenta con la mayoría en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, incluso son presididas por las senadoras morenistas Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, respectivamente.

La comisión de Puntos Constitucionales está conformada por 13 senadores del bloque de la 4T: 10 de Morena, uno del Partido del Trabajo y dos del Partido Verde Ecologista de México. Mientras que el bloque opositor tiene seis legisladores: tres del PAN, dos del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

A su vez, la comisión de Estudios Legislativos está conformada por 14 legisladores del partido guinda y sus aliados, es decir, 10 de Morena, tres del PT y uno del Partido Verde, contra siete senadores opositores, repartidos en tres del PAN, dos del PRI y dos de Movimiento Ciudadano.

Chihuahua se suma a las marchas contra la Reforma Judicial

Un nutrido grupo de personas en contra de la reforma al poder judicial realizaron una protesta por las principales calles de esta ciudad capital dando una muestra del sentir de una parte de la población, reforma que se discutirá hoy en el Senado de la República.

Razón por la cual hoy se ha llevado a cabo una protesta en la ciudad de Chihuahua, donde los manifestantes buscan mostrar su rechazo a los cambios que serán discutidos en el Senado de la República.

Los manifestantes se congregaron en la glorieta de Pancho Villa ubicada en la avenida División del Norte y avenida Universidad de Chihuahua, para luego bajar por la avenida Universidad hasta llegar al Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. Posteriormente, se reunieron en la Plaza del Ángel, donde la manifestación continuará.

Marchan en Chihuahua.

Foto: Federico Guevara

Más de mil personas marchan en San Luis Potosí

A unas horas de que en el Senado comience la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), más de mil empleados judiciales y sus familiares e integrantes de organizaciones civiles como "Potosinos con Valor", "Fuerza Rosa", "Grupo Plural" y el Frente Cívico Nacional marcharon fe nueva cuenta por la capital de San Luis Potosí.

Con proclamas como "Tómbola no exámenes sí", "Es un honor defender a la nación", "Somos la voz de la Constitución",

"Si el pueblo se informa no pasa la reforma", México despierta la dictadura está en la puerta", "Señor senador detén al dictador", pasadas las once de la mañana comenzaron a caminar por la avenida Venustiano Carranza desde el jardín de Tequis y llegaron a la Plaza de Armas donde nuevamente se plantaron frente a la sede del Congreso del Estado cuya nueva Legislatura comienza el viernes y como parte de los Constituyentes les tocará eventualmente votar también la Reforma al Poder Judicial Federal y reformar también el estatal.

Justo al mediodía mientras las campanas de la catedral redoblaban llamando a misa de mediodía, el numeroso contingente dio la vuelta por el epicentro de los poderes en San Luis Potosí. Leyeron los nombres de los 43 senadores de oposición a quienes llamaron a no rendirse y a no venderse, mientras la multitud gritaba "Todos somos 43".

En el mitin al pie de la sede del Congreso del Estado, el estudiante de la Facultad Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Cristóbal Tovar Silva afirmó que la reforma judicial es un retroceso a la protección y garantía de los derechos humanos, pues el Ejecutivo pretende tener el poder absoluto y así controlar a todos los gobernadores como un verdadero monarca.

"Es sabido que un monarca dicta sus propias leyes, las ejecuta e imparte justicia, esto es lo que quiere realizar el poder ejecutivo, disfrazando la reforma al poder judicial como la voluntad del pueblo; pero el verdadero rostro es arrebatarle la autonomía al poder judicial federal, politizando a los ministros, magistrados y jueces para que cumplan con sus caprichos", dijo el joven estudiante originario de Mexquitic de Carmona.

Llam�� a todos y todas las estudiantes universitarios a sumarse a la defensa del Poder Judicial y no asumir una postura mediocre e inactiva como la de los directivos y docentes de la facultad de derecho.

Los oradores alertaron a las y los empleados judiciales, juzgadores y sus familias a estar atentos a la votación en el Senado, ya que se aprobarse los llamarán a mantener un plantón permanente frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir voten en contra. Finalmente, antes de cantar el Himno Nacional guardaron un minuto de silencio por los ataques que ha sufrido el Poder Judicial en el final de este sexenio.

Marchan a unas horas de que en el Senado inicie la discusión de la reforma al Poder Judicial. Foto: Especial

Con información de Federico Guevara y Pepe Alemán.