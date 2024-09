Claudia Sheinbaum confía en gobernar con los valores de humanismo mexicano

La presidenta electa, Claudia Sheinbuam Pardo, manifestó que gobernará con los principios del humanismo mexicano. Durante la inauguración del Parque Nacional del Jaguar y Museo de la Costa Oriental, reconoció el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador que tienen décadas de lucha.

“Si no es el mejor, es de los grandes presidentes de la historia de México, está entre los grandes Recuerdo que en el 2006 después de aquel terrible fraude electoral se oyó en aquel plantón que hicimos en reforma un grito que decía ¡es un honor estar con Obrador! y años después hacia el final de su sexenio se grita todavía más fuerte ¡Es un honor es un honor estar con Obrador!”, expresó.

Sigue leyendo:

¡Atención Iztapalapa! Estas son las zonas que corren más peligro ante un terremoto | MAPA

VIDEO: "nomás regálenos unos billetes de los grandotes", asaltantes de combi se ponen exigentes

Sheinbaum planea un sexenio de humanismo mexicano

Señaló que en 2018 inició una gran transformación hoy México y un proceso de transición en donde un presidente le da al siguiente gobierno su enseñanza su aprendizaje, las obras, los programas y los proyectos que han hecho posible esta transformación.

La doctora Sheinbaum Pardo dijo que el 2 de junio el pueblo de México decidió que continuara la Cuarta Transformación de la vida pública de México por lo que no van a regresar la corrupción ni los privilegios. Recordó que en la marcha histórica de noviembre del 2022 que encabezó el presidente López Obrador destacó la política del “humanismo mexicano” basado en las culturas originarias.

“Hay al menos tres máximos principios que forman parte de este humanismo el primero que ustedes lo conocen es ‘por el bien de todos primero los pobres’, así ha gobernado el presidente, así ha dado resultados y así vamos a gobernar también a partir del próximo 1 de octubre eso no va a cambiar”, afirmó.

“El segundo principio que no debe regresar la corrupción, que no se puede gobernar cuando se enriquecen unos cuantos, que se gobierna para el pueblo de México y que los recursos públicos son para el pueblo de México, son del pueblo y son para el pueblo y en esa frase de Benito Juárez que dice no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se condensa este pensamiento y así vamos a gobernar también a partir del 1 de octubre”, aseguró.

Sheinbaum Pardo afirmó que la otra máxima es la separación del poder económico del poder político con el pueblo todo sino el pueblo. La presidenta electa comprometió que se mantendrán los programas de bienestar que implementó López Obrador y se aumentan otros tres como el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años; beca universal para estudiantes de nivel básico; y atención médica en sus casas de los adultos mayores.

edg