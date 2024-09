María y sus hijos desaparecieron mientras viajaban de Jalisco a Zacatecas en su auto, llevan más de un mes buscándolos

Otra vez es en el estado de Jalisco es noticia por la desaparición de personas. Desde el 30 de agosto de este años se desconoce el paradero de una familia habitantes del municipio de Ojuelos, ubicado hacia la región Altos.

Los desaparecidos son María del Consuelo Arenas Romo de 39 años, y sus hijos Víctor Manuel de 14 y Rafael Alexander de cinco años de edad.

El gobierno del estado busca ala familia. FOTO: FGJ.

Iban camino a Zacatecas en su auto cuando desaparecieron

A decir de sus seres queridos, ellos salieron a bordo de una camioneta de su casa en Ojuelos para dirigirse al municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas, a penas a 51 kilómetros de distancia, pero desde ese día se les perdió el rastro, no se volvió a saber nada de su paradero.

“La gente ya no los ha vuelto a ver ahí, y Lamentablemente los días están pasando, no sabemos si están con Vida o no la verdad que es muy incierto el panorama”, refirió Noemí, prima de María.

En entrevista para El Heraldo Jalisco, detalló que ya se presentaron la denuncias correspondientes en la Fiscalía de Jalisco y la Comisión de Personas Desaparecidas ya emitió las respectivas fichas de búsqueda.

Hay una ficha de búsqueda para cada uno de ellos. FOTO: FGJ

La presencia del crimen organizado complica la búsqueda

Sin embargo, los familiares aseguran que los conflictos armados entre el crimen organizado ha complicado las labores de investigación por parte de las autoridades estatales.

“Lo está haciendo Fiscalía es estar investigando los pueblos alrededor de los municipios de alrededor, pero como ya sabemos, ahorita está también mucho la delincuencia, enfrentamiento con grupos armados, el narcotráfico y todo eso, entonces también siento que eso está atrasando la búsqueda”, añadió.

Finalmente solicitó apoyo a la sociedad en general, para que, en caso saber algún dato sobre el paradero de los dos niños y su mamá, se acerquen a las autoridades correspondientes para lograr su localización.