Conoce cuáles son los 3 estados más ricos de todo México, según afirma el INEGI

México es un país con una riqueza increíble pero mal distribuida, hay estados muy prósperos y otros que apenas pueden subsistir. Desde la CEPAL, señalan que la raíz de la desigualdad es debido a una sesgada distribución del valor generado en las empresas. También indicaron que el Producto Interno Bruto (PIB), que mide el valor total de bienes y servicios producidos en una economía, es un indicador común para evaluar la riqueza de un estado, aunque no siempre refleja la realidad de la calidad de vida de sus habitantes.

La brecha económica es cada vez mayor entre ricos y pobres, lo cual limita el desarrollo de muchas regiones del país. Las causas de esta desigualdad son múltiples y complejas. Entre las principales se encuentran la concentración de la riqueza en pocas manos, la falta de oportunidades educativas y laborales en las regiones más pobres, la corrupción y la desigualdad en la distribución de la tierra. El Inegi señala cuáles son los 3 más ricos de México.

De acuerdo con el Inegi, Ciudad de México es uno de los estados más ricos del país.

¿Cuáles son los estados con mayor riqueza en México?

De acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 3 estados que son los más ricos en México. Vale mencionar que encabezan la lista de zonas con mayor PIB. Ellos son: la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León son los estados con este indicador más alto.

Es importante mencionar que los estados mencionados por el Inegi y poseen el mayor PIB, no siempre este indicador refleja la calidad de vida de la población y las desigualdades internas en estas regiones. Un estudio reciente de la Agencia de Investigación de Mercado (AMAI) ofrece una perspectiva más matizada. Aunque la Ciudad de México y Nuevo León siguen siendo líderes en términos de porcentaje de población en los niveles socioeconómicos más altos, sorprendentemente, Aguascalientes también figura entre los estados con altos porcentajes en este indicador.

Es importante mencionar que el PIB no es el único factor para determinar la riqueza de una población. Por ejemplo, el Estado de México, que ocupa el segundo lugar, no está entre los estados con mayor porcentaje de población en los niveles socioeconómicos más altos. Esto demuestra que la riqueza generada en un estado no siempre se traduce en bienestar para todos sus habitantes.