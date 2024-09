Natanael Cano no tiene permiso de presentarse en el concierto que daría el 6 de septiembre

El municipio de Oaxaca de Juárez reveló que hasta hace unos días no existían permisos para el concierto de Natanael Cano, exponente de los corridos tumbados, que sigue en pie para este 6 de septiembre en el Estadio “Eduardo Vasconcelos”, en la capital oaxaqueña.

Fue a través de la Regidora de Gobierno y Espectáculos y de Turismo del Municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza Adriana Morales, que se dio a conocer esta situación en la que no estaba autorizado que el cantante de corridos tumbados se presente en la entidad oaxaqueña

Por apología al narco y violencia a las mujeres no podría subir a los escenarios

Según la funcionaria municipal algunos promotores no realizan o cumplen con los trámites necesarios para poder otorgar los permisos correspondientes al cual se suma las peticiones de no permitir este tipo de conciertos que hacen apología a la violencia contra las mujeres y a la narcocultura.

Aunque, el concierto del exponente de corridos tumbados no ha sido cancelado por los promotores; podría correr con la misma suerte como el de Dani Flow, el cual fue cancelado por sus letras violentas contra las mujeres.

En su momento, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz sostuvo que su gobierno no prohibirá a los ciudadanos escuchar cualquier tipo de música, no descartó presentar una iniciativa en la cual no se permitan conciertos de artistas que hagan apología a la violencia y violencia contra las mujeres.

“Música con un contenido violento, agresivo a las mujeres pues no, porque eso afecta la relación humana y promueve más incidencias delictivas, eso es lo que no podemos permitir”, aseguró el gobernador Salomón Jara.