Miguel Riquelme asegura que la reforma al Poder Judicial ahuyentaría la inversión

Miguel Riquelme, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que aunque enfrenta complicaciones de salud se presentará el lunes en el Senado de la República para votar en contra de la reforma al Poder Judicial ya que dijo que ahuyentaría la inversión y rompería los equilibrios de poderes en el país.

“Voy a dar mi voto en contra de la reforma al Poder Judicial junto con mi bancada y con la gran parte de oposición que se está sumando y que no da para la mayoría calificada que está presumiendo el partido de Morena”, declaró Miguel Riquelme.

En entrevista para Noticias de la Tarde con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group aclaró que no sabe por qué hay duda de su presencia en la Cámara Alta “siempre he sido combativo con el Gobierno Federal, siempre he sido crítico” y agregó “yo no sé por qué la duda de mi asistencia, que yo estuviera simulando algo, jamás lo haría”.