Ivonne Ortega denuncia que se violó la Constitución en la votación de la reforma Judicial en San Lázaro

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, denunció que durante la votación para la aprobación de la reforma al Poder Judicial se registraron una serie de irregularidades, violaciones al reglamento y a la Constitución, que debió ser anulado esta votación, sin embargo, ya fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados.

"Desde la propia convocatoria, porque no se cumplió el acuerdo Jucopo, se alteró cuando se trasladó aquí, debió haber sido de Cámara. Hay una serie de condiciones de violaciones al reglamento, a la ley, a la Constitución", mencionó la coordinadora del partido naranja en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez" de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Señaló que durante toda la noche los legisladores de Morena y sus aliados dejaron a sus asistentes y choferes, en representación de sus jefes, para mantener el quórum en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados mientras se daba la discusión del dictamen.

"Estos votos que hicieron, si bien fueron a mano alzada, cuando ya tenían que votar a decir: 'Yo, Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, estoy en contra'. Es cuando de hecho, no les alcanzó, y les fallaron sus números, pasaron lista un quórum 372 y votos reales con a viva voz tuvieron 359. Pero eso fue hace un ratito. Toda la noche se la pasaron cubriendo las sillas, varios que no tenían porqué, porque la gente no votó por ellos", acusó la legisladora.

Ivonne Ortega Pacheco lamenta que manifestantes no sean escuchados

Ivonne Ortega Pacheco lamentó que quienes pedían que se cambiara el régimen de gobierno, ahora lo están repitiendo con una soberbia brutal y una falta de sensibilidad con los trabajadores, estudiantes de derecho y con todos los que se están manifestando para pedir ser escuchados ante la reforma al Poder Judicial.

Señaló que México va a vivir un momento histórico, ya que por primera vez va a tener una presidenta mujer, pero pareciera que los coordinadores hombres de los partidos Morena, Verde y PT quieren complicarle el camino, y la relación con el Poder Judicial, con los estudiantes, las relaciones al exterior del paìs, con los socios comerciales y con la Unión Europea.