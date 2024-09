Fecha límite para regularizar autos chocolate en septiembre

Los autos chocolate son aquellos vehículos de origen extranjero que principalmente provienen de Estados Unidos, y su regularización está por llegar a su fin, al menos por el momento.

El programa gubernamental que ha permitido a los propietarios de estos autos regularizar su situación tiene una fecha límite definitiva: el 30 de septiembre de 2024. Esta será la última oportunidad para que los dueños de estos vehículos puedan legalizarlos en los centros de atención correspondientes antes de que el procedimiento termine por ahora.

Los autos chocolate son vehículos que, por diversas razones, no cuentan con los permisos y certificados necesarios para circular de manera legal en México. La mayoría de estos autos provienen de Estados Unidos y, debido a su antigüedad y características, no están disponibles en el mercado nacional. Esto complica su legalización, dado que no cumplen con las normativas vigentes en el país.

Proceso para regularizar autos chocolates

Para abordar esta situación, el gobierno federal instauró un programa de regularización que ha permitido a los propietarios de autos chocolate alinear sus vehículos pagando una cuota fija de 2,500 pesos. Este programa ha sido extendido en varias ocasiones desde su implementación, pero el mes de septiembre de 2024 se perfila como el plazo definitivo para completar el proceso, en línea con la finalización del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los auto chocolate deben ser regularizados para transitar libremente en el país

De acuerdo con la normativa establecida, el último día para regularizar estos vehículos será el 30 de septiembre de 2024. Esta fecha marca el cierre del programa durante el actual gobierno, por lo que los interesados deben apresurarse para evitar contratiempos.

El proceso, aunque accesible, requiere de la presentación de diversos documentos y el pago de la cuota establecida. Por ello, se recomienda a los propietarios de autos chocolate que no dejen el trámite para última hora y acudan a los centros de atención lo antes posible.

¿Por qué podría terminar el proceso de regularización de autos chocolate?

El futuro del programa de regularización de autos chocolate es incierto. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, aún no ha ofrecido detalles sobre si el programa continuará bajo su administración.

El cambio de poder podría traer cambios en la regularización de autos chocolate

La toma de protesta de Sheinbaum, programada para el 1 de octubre de 2024, marcará un cambio significativo en el gobierno y podría influir en las políticas relacionadas con la legalización de vehículos.

En caso de que el nuevo gobierno decida continuar con el proceso de regularización, es probable que se haga un anuncio oficial a través de los canales pertinentes, brindando a los propietarios de autos chocolate la información necesaria para continuar con la legalización de sus vehículos.

Sin embargo, hasta que se confirme cualquier extensión o modificación del programa, los propietarios deben cumplir con la fecha límite establecida. Con la fecha límite a la vista, es crucial que los interesados tomen acción de inmediato para asegurarse de cumplir con los requisitos y evitar problemas futuros.

La proximidad del 30 de septiembre enfatiza la urgencia de este trámite y subraya la importancia de mantenerse informado sobre posibles cambios en la política vehicular del país.

