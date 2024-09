¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum este martes 1 de octubre?

Este martes 1 de octubre, en punto de las 9:00 horas, iniciará la ceremonia en la que Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se llevará a cabo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual funge como la Cámara de Diputados.

La ceremonia debe cumplir un protocolo establecido por lo que podrá durar hasta tres horas. Sin embargo, el momento clave será cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial a la Presidenta del Congreso, la diputada Ifigenia Martínez, quien a su vez la pasará a la nueva Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En los últimos días se han realizado ensayos para que todo en la ceremonia salga correctamente, entre los que se incluye una prueba de la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, ya que esta prenda simbólica fue diseñada a medida de la próxima Presidenta.

Este acontecimiento histórico, en el que México tendrá a su primera presidenta, podrá ser seguido por todos los mexicanos en vivo y en directo. La ceremonia se transmitirá a través de las siguientes vías:

Canales de televisión, entre ellos la señal de El Heraldo Televisión

Canal del Congreso, tanto en su señal abierta como en su canal de YouTube

Redes sociales del Gobierno de México

Redes sociales de la aún Presidenta electa Claudia Sheinbaum.

¿Cómo será la ceremonia?

La Presidenta ha realizado ya ensayos para la ceremonia. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo avalado por la ley y la Cámara de Diputados, la ceremonia iniciará a las 9:00 horas de este martes 1 de octubre de 2024, la nueva fecha en la que se realizará la transición de gobierno, que anteriormente ocurría hasta el 1 de diciembre.

Comenzará con la lectura del Bando Solemne que la Cámara de Diputados avaló el pasado 1 de septiembre y que le fue remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se da a conocer la declaración de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidenta de la Cámara baja, Ifigenia Martínez, deberá nombrar a las comisiones que recibirán y despedirán al Presidente saliente, así como otra para recibir y acompañar a su salida a la Presidenta entrante, la cual deberá acompañarla de su residencia a la Cámara y de vuelta, según el reglamento del Congreso.

Cada uno de los grupos parlamentarios tendrá hasta diez minutos para fijar su posicionamiento al inicio de la sesión.

Transmisión simbólica del poder

Posteriormente, la diputada Ifigenia Martínez emitirá un mensaje institucional y después ingresarán Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta última hará la protesta marcada en la Constitución: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Será entonces cuando López Obrador entregue la banda presidencial a Ifigenia Martínez, quien la pasará a Claudia Sheinbaum para colocársela ella misma. Tras ello, emitirá su primer mensaje como Jefa del Ejecutivo, se entonará el Himno Nacional y saldrá del recinto, en este caso con rumbo al Zócalo, donde dará otro mensaje ante sus simpatizantes.

