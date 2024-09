Cientos de migrantes atrapados en la frontera sur: Inami niega numerosos permisos

Pese a obtener citas de CBP one, cientos de migrantes continúan atrapados en la frontera sur de México, debido a que aerolíneas solicitan a los extranjeros permisos por parte del Instituto Nacional de Migración (Inami) para poder abordar vuelos hacia la Ciudad de México y, en consecuencia, a la frontera con Estados Unidos.

La medida ha llevado a los ciudadanos internacionales a acudir a las oficinas de regularización del Inami en Tapachula, donde la negativa por parte de este organismo ha generado que los migrantes queden varados y no puedan avanzar con tiempo para poder llegar a sus citas de petición de asilo en la unión americana.

Migrantes buscan salir de la frontera sur

Capacidad de atención del INAMI ha afectado la agilización de los trámites

Durante las últimas 24 horas, los extranjeros han intentado trasladarse hacia el centro del país, sin que logren abordar camiones de pasajeros o vuelos comerciales, lo que representa un golpe al bolsillo de los viajeros, ya que pierden el pasaje al no poder acceder a estos medios de transporte.

Ana Burciaga, originaria de Venezuela, relató a El Heraldo de México que a través del teléfono celular aplicó para una cita de CBP one y logró obtenerla, pero ahora sólo tiene 15 días para llegar a la frontera con Estados Unidos y ha perdido un boleto de avión al no poder viajar, bajo el argumento que no tiene el permiso migratorio por parte del Inami.

Piden apoyo para continuar su traslado hacia la frontera

“Yo compré los tickets para irme a México y no me dejaron abordar, ahora tengo dos problemas porque tengo el tiempo encima y estoy sin los recursos necesarios para poder viajar; esto es una manera de retenernos, sabemos bien que no quieren que avancemos al norte, pero si Estados Unidos está dando la oportunidad, México debería de permitirnos el paso”, apuntó.

Carlos Hurtado, también venezolano, señaló que durante cuatro días ingresó a la aplicación desde la vivienda que renta en Tapachula, pero siempre rechazaba su procedimiento hasta que logró ser aceptado, sin embargo, con los disyuntiva en torno a que requieren un permiso para poder viajar y estar presentes en la cita, acudió al Inami donde no tuvo respuesta alguna.

El caso de estos venezolanos se replica en cientos de migrantes que siguen atrapados en la frontera sur mexicana. En los centros con renta de internet los migrantes denuncian la misma situación, donde han realizado su proceso y a la hora de intentar viajar son rechazados. Estados Unidos y México acordaron que a partir del 25 de agosto, los migrantes solicitantes de asilo podrían aplicar desde Chiapas, medida que antes sólo se permitía en el centro del país.



