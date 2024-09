Protestan trabajadores del Poder Judicial en acto de AMLO y Sheinbaum

Tepic, Nayarit.- Durante un acto que encabezaron este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una protesta de un pequeño grupo de trabajadores del Poder Judicial.

Cuando llevaba unos seis minutos de discurso el presidente López Obrador como parte de la inauguración de proyectos prioritarios y de infraestructura, en el segundo piso del Auditorio “Amado Nervo” unas cuatro personas sacaron una pancartas en las que se leía “Somos el Poder que no quiere al presidente”, “Narco Presidente”, “Lárgate a la chingada”, y “Cobarde y dictador”.

De inmediato, los asistentes que visten playeras con la leyenda “Bienvenida Claudia Sheinbaum” repudiaron la protesta.

El presidente López Obrador hizo una votación a mano alzada en la que ganó el respaldo a la reforma al Poder Judicial y se comprometió a que se respetarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

Claudia no es fifi: AMLO

El presidente López Obrador señaló que le da tranquilidad que este martes le entregará la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional, preparada porque tiene un doctorado, fue secretaria de Medio Ambiente, jefa delegacional en Tlalpan y jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Destacó que el pueblo decidió que los gobernara una mujer que los represente, Claudia Sheinbaum.

“Entonces tiene experiencia, pero además tiene convicciones, tiene de abajo, no es una fifí, ni modo, ofrezco disculpas, pero no es culpa mía, es el pueblo de México, así lo decidió, el pueblo dijo queremos una gente que nos represente, no queremos a una gente de la élite, a un exquisito, a una exquisita, queremos a un ladino, a una ladina, queremos a alguien que represente verdaderamente al pueblo, que le tenga amor al pueblo, eso es lo que se decidió, dijo.

Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, hizo un recuento de las obras realizadas en el estado durante el sexenio y agradeció la confianza del presidente López Obrador, “misión cumplida”.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero agradeció el apoyo del presidente López Obrador.

