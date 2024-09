Desfile Alebrijes 2024: ¿cuándo y dónde se realizará en la CDMX?

Cada vez está más cerca el día en que se realizará uno de los desfiles más esperados por los habitantes de la Ciudad de México, y no, no se trata del Desfile de Día de Muertos, sino el de Alebrijes 2024. Aquí sabrás cuándo, en qué calles y en qué horarios se llevará a cabo en la capital del país. No te pierdas la posibilidad de observar en vivo y a todo color, la creatividad e ingenio de diversos artesanos mexicanos.

¿Cuándo y dónde se realizará el Desfile de Alebrijes 2024 de la CDMX?

El Fideicomiso Museo de Arte Popular (MAP) dio a conocer los detalles sobre el tradicional Desfile y Concurso de Alebrijes 2024, que forma parte del evento "La Noche de los Alebrijes", la cual cumple 16 años en este año. Lo primero que debes saber es que el evento se tiene programado para el sábado 19 de octubre.

Recorrerán diversas calles de la CDMX. Foto: Archivo

Arrancará en la plancha del Zócalo capitalino a las 12:00 horas y recorrerá diversas calles del Centro Histórico tales como 5 de Mayo, Avenida Juárez, Avenida Paseo de la Reforma y finalmente el Ángel de la Independencia.

Cada uno de los alebrijes gigantes que recorrerán estas vialidades, fueron creados por artesanos de diversas entidades, entre ellas, Estado de México, Guanajuato, Morelos y Zacatecas. En caso de que no puedas disfrutar de este espectáculo visual en vivo y a todo color, podrás acudir a la exposición que estará disponible hasta el domingo 3 de noviembre en el Paseo de la Reforma, entre la glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora. Recuerda que este evento cultural está dirigido al público en general y es completamente gratis.

¿Cuándo se llevará a cabo la premiación del Concurso de Alebrijes?

La ceremonia de premiación se realizará el sábado 26 de octubre, aunque está sujeta a cambios si es que llegara a coincidir con la fecha del Desfile de Día de Muertos. Los tres primeros lugares recibirá los siguientes premios:

Primer lugar: $70,000 pesos

Segundo lugar: $50,000 pesos

Tercer lugar: $40,000 pesos

Asimismo, se les brindará una suma de $10,000 pesos a los 11 alebrijes con mención honorífica.

