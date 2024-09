David Monreal asegura que explosión en Zacatecas fue debido a una explosión de tanque de gas

La grabación obtenida de una cámara de videovigilancia constata que la explosión ocurrida la madrugada del lunes en las inmediaciones del estadio Carlos Vega Villalba, ocurrió a los 34 minutos con 35 segundos antes de que se desatara el caos y al menos 14 personas resultaran lesionadas.

El gobernador David Monreal Ávila, sostiene que la explosión fue de un tanque de gas y se mostró abierto a un segundo peritaje:

“El primer día, ustedes les consta, quienes estuvieron acompañándome el lunes en los honores, pues eso es lo que se tiene, entonces es la verdad contra la mentira y ahora si que son juicios de valor, habrá que ver o habrá que traer a ver a quien traemos, a ver quién dice la verdad (…) “Hay mucha falsedad, hay mucha fake news, hay… ustedes saben hoy como se puede manipular, lo que si puedo advertir es que hay mucha maldad, a todas costas quieren que haya tragedia en Zacatecas”, indicó el mandatario estatal.

Monreal habla sobre el video difundido y asegura que fue una explosión de gas Foto: Especial

Monreal responsabiliza a la delincuencia organizada del ataque

Sin embargo, el mandatario estatal sugirió que la delincuencia organizada pudiera estar detrás de la versión de los explosivos:

“Que los delincuentes también tienen sus medios o sus sistemas de comunicación, sus medios de comunicación, también tienen sus redes, quedó demostrado y no se ha dicho que ahora también hasta se inconformaron porque no dicen la verdad los medios o las autoridades, no es cierto, era así, porque eso era lo que querían ¿Qué se pretende en ocasiones? Eso si lo veo y por eso digo que hay maldad y hay perversidad, porque pareciera que lo que buscan es hacer daño, quieren algo espectacular, ahora si como dijeran, andan buscando la nota, ahora los delincuentes quieren nota porque, yo les decía hace mucho y aunque algunos se molestaban, pues es la verdad ¿Qué les decía? Que pareciera que los medios de comunicación eran los promotores del crimen”, sostuvo Monreal Ávila.

Hasta ahora, los dictámenes finales de la Fiscalía del estado y Protección Civil estatal coinciden que la explosión se trató de un tanque de gas, versión a la que se sumó el gobierno opositor de la capital encabezado por el panista Miguel Varela.

“El reporte fue de los heridos, el reporte fue el tema de una explosión de un tanque de gas”.

La mayoría de heridos ya fueron dados de alta convalecen en sus hogares, dos de ellos requerirán tratamientos especializados para su total recuperación.

Sigue leyendo:

Metro tendrá NUEVA forma de pago; así funcionará

Asesinan a tres mujeres y prenden fuego a casa en Zacatecas

DRV