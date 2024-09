El Heraldo Media Group y FUCAM A.C se unen a la lucha contra el cáncer de mama en México y este 17 de septiembre, a través de un podcast, que se transmitirá a la 10:00 horas especialistas responderán las dudas de la gente, así como los mitos y realidades que existen entorno a esta enfermedad.

En entrevista para el programa de "Heraldo Noticias con Lupita Juárez", de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, María Luisa Guisa Ortega, directora general de FUCAM, habló sobre el impacto que tiene el cáncer de mama en México y dio a conocer que cada 69 minutos en nuestro país una mujer muere por esta enfermedad.

Foto: El Heraldo de México

“Muchas veces esa mujer ni siquiera sabía que tenía cáncer de mama, otro de los datos importantes en nuestro país es que una de cada siete mujeres a lo largo de nuestra vida, vamos a desarrollar cáncer de mama”, mencionó la directora general de FUCAM.

Destacó que las incidencias de mortalidad y de casos cada vez son mayores por más esfuerzos que se hacen en México, por lo que desafortunadamente no se han logrado bajar las cifras.

Por su parte, Consuelo Reyes, directora del Voluntariado de FUCAM, aseguró que en México no se está entendiendo la importancia de un diagnóstico oportuno, el cual es fundamental, agregó que no se están dando los tratamientos a tiempo, y además hay una gran cantidad de subregistros, es decir, casos que las autoridades sanitarias no se saben que existen.

Informó que FUCAM recibe diariamente entre 500 y 700 pacientes, cada uno con una historia, con necesidad diferentes, otras con problemas psicológicos ya que es muy fuerte en vivir una enfermedad como el cáncer de mama. Por ello dijo el voluntario de FUCAM “siempre está viendo y escuchando la historia de cada una para ver de qué manera las podemos apoyar haciendo actividades”.

Nos buscan con necesidades, no nada más económicas, sino en el aspecto integral de poderlas acompañar desde el momento en el que les dan la noticia hasta que ya pueden empezar un tratamiento”, señaló la directora del Voluntariado de FUCAM.

Informó que a las mujeres que no cuentan con solvencia económica para pagar un tratamiento contra el cáncer de mama, FUCAM les dona algunos objetos o productos a estas pacientes para que puedan realizar rifas que les ayuden a obtener los recursos pagar sus tratamientos médicos.

Destacó que FUCAM cuenta con especialistas como psico-oncólogos, tanatólogos, entre otros expertos en salud, para que emocionalmente se pueda atender a las pacientes y sus familias para que tengan una red de apoyo.

En caso de que alguna persona desee hacer alguna aportación voluntaria se puede ingresar a la página www.fucam.org.mx, y dar click al botón de donación, la cual puede ser vía tarjeta.

