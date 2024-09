¿México está listo para la elección de jueces, magistrados y ministros?: "A Fuego Lento" analiza la polémica legislativa

Todo lo relacionado a la reforma al Poder Judicial fue uno de los acontecimientos legislativos más controvertidos e importantes para el desarrollo político y democrático en la República Mexicana, esto debido a múltiples razones, como el debate entorno a su validez democrática y constitucionalidad de la misma, aspectos que tienen a la Suprema Corte de Justicia analizando el futuro de toda la situación.

Siendo la iniciativa de reforma con más cobertura mediática e interés de la población en general, a pesar de estar aprobada y en camino de llevarse a cabo la polémica relacionada a esta reforma constitucional continua ahora con todo lo relacionado a los amparos y suspensiones de parte de jueves con la intención de frenar su desarrollo.

Con intenciones de aclarar la discusión referente a los amparos que giran alrededor de la reforma judicial, Heraldo Media Group, por medio del programa de radio "A Fuego Lento" con Isaías Robles y Alfredo González, realizaron una mesa de análisis en donde expertos en la materia política, desmenuzaron la polémica legislativa.

“Hemos vivido en México con una teoría constitucional que acepta que la constitución no puede ser cuestionada"

Créditos: Especial

Ricardo Silva Díaz, profesor de Derecho Procesal Constitucional y exrector de la Escuela Libre de Derecho, explicó para los micrófonos del Heraldo Radio, que los amparos que existen ante la reforma constitucional realmente apuntan más a la ilegalidad del procedimiento legislativo, no a los cambios constitucionales que esta conlleva.

“Hemos vivido en México con una teoría constitucional que acepta que la constitución no puede ser cuestionada en un amparo, un acción o en una controversia, pero lo que si hemos dicho es que si no hay, o no se cumplen con los procesos para poder emitir una constitución, todo eso es impugnable”, expresó el catedrático