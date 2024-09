“Me explotó en la cara”: ex Miss Universo sufre fuertes quemaduras tras accidente con olla express

Una concursante del evento Miss Universo sufrió una fuerte herida tras tener un accidente con la olla expres, la originaria de República Dominicana, Debbie Aflalo formó parte de la tendencia por revelar el grave accidente que había tenido en su casa, el cual casi le cuesta la vida por lo que compartió el hecho.

En un video de redes sociales contó lo sucedido en su accidente doméstico para generar conciencia sobre el uso de este artefacto que podría ser riesgoso desde su experiencia, así anunció qué fue lo que le ocurrió. En una reel de Instagram compartió parte de la experiencia.

Así narró su experiencia al ser quemada por la explosión de una olla express

"Yo fui víctima de una explosión olla de presión, que yo la verdad no se lo deseo nadie. Y que gracias a las oraciones de mi madre salí bien. Yo vi como el aro de silicon de esa olla salió volando al momento de la explosión, toda el agua me cayó en la cara, en el pecho y en los brazos", detallo mientras mostraba las heridas en fotografías de su publicación.

Modelo llama a la población a estar atentas a las ollas exprés

Sin embargo las quemaduras solo fueron de segundo grado las de la cara y las de los brazos. Por eso no tengo nada, la tapa no se movió nunca, si la tapa de esa olla se hubiera movido, hoy no estaría aquí.

De acuerdo con datos que adquirió al asistir al hospital, detalló que 6 personas al día acuden al hospital por quemaduras con ollas de presión, estadística ofrecida por la doctora que la atendió. Sin embargo, exhortó a la población a estar alerta con los artefactos que puedan dejar un daño irreversible.

"Sálganse de la cocina, déjenla reposar hasta que se enfríe (...) Estoy de vuelta y estoy bien", narró en sus redes sociales.

