AMLO dormirá en Palacio Nacional hasta el 29 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que será hasta el 29 de septiembre que duerma en Palacio Nacional y cuando termine su mandato no se trasladará inmediatamente a su quinta en Palenque, Chiapas.

Sin pregunta de por medio, el político tabasqueño delineó cómo serán las actividades que tendrá el 30 de septiembre y 1 de octubre.

“Y también decirle a la gente, aprovechando, que ya es de dominio público, es sabido que nos queremos mucho, pero que me enteré de que me van a esperar en Palenque, pues ¿saben qué? No voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí, entonces ya de aquí me voy, para que no estén esperando, ¡pues no llego!”, expresó.