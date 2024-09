Sheinbaum consolidará el sistema de salud, confía AMLO

El reconocer que costo levantar el sistema de salud público, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo, lo consolidará.

En la conferencia de prensa matutina, manifestó que por la política neoliberal estaba peor el sector salud que el sector educativo.

“Hubo más protestas con la llamada Reforma Educativa, pero fue más nociva, sólo que silenciosa, la privatización del sector salud. Y ponerlo de pie y levantarlo nos costó más en todo sentido, pero ya está, ya está de pie, hay que consolidarlo, pero insisto, repito, tengo confianza porque la doctora Claudia Sheinbaum es muy sensible, conoce muy bien esta problemática y cómo enfrentarla, tiene mucha experiencia, que fue jefa de gobierno desde antes”, recalcó.

En la mañanera, el titular del Ejecutivo Federal admitió que en el sector salud “faltan todavía cosas por realizar”.

Presidente AMLO durante su conferencia mañanera. Foto: Presidencia

“Pero estoy, como en otros aspectos, muy contento, porque ya en unos días entrego la banda presidencial a una mujer con mucha sensibilidad que estoy seguro le va a dar continuidad a este plan, que es único también a nivel mundial”, apuntó.

“Aquí se hablaba de que hubo un tiempo en que se privatizó todo en el mundo, el modelo neoliberal se impuso en todos lados, al grado de que quedan de 200 países aproximadamente como 30 que tienen servicios públicos del Estado, todo lo demás está privatizado, porque era parte de la agenda de los organismos financieros internacionales”, manifestó.

AMLO agradece al gabinete de Zoé Robledo por mantenerse en el IMSS

López Obrador agradeció al gabinete de salud y en especial de Zoé Robledo que decidió mantenerse como director general del IMSS aunque buscaba la candidatura a la gubernatura de Chiapas.

El presidente manifestó que la primera función de un gobierno democrático es garantizar el derecho a la salud y el estado de bienestar.

“Eso es lo principal. Entonces, estamos muy contentos, como aquí se ha dicho, hace falta más, hace falta tener el 100 por ciento en médicos especialistas”, dijo

El titular del Ejecutivo Federal dijo que no ha sido fácil cumplir por esa política neoliberal privatizadora en la que cerraron las puertas de las universidades públicas y se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira y el pretexto de que no pasaban el examen de admisión por lo que ahora no se cuenta con todos los médicos ni los especialistas.

“Y con un plan emergente empezamos a ampliar la capacidad de atención médica, como aquí se dijo, de 10 mil becas para especialistas, desde el primer año pasaron a ser 20 mil, y a contratar también médicos particulares, a convocar a médicos especialistas”, dijo.

“Y a jubilados garantizándoles que se les iba a seguir pagando la jubilación a la que por derecho les corresponde y que además se les iba a pagar su trabajo, porque muchos jubilados del Seguro y de otros institutos de salud pública se habían retirado relativamente jóvenes, tenían sus consultorios y aceptaron ayudarnos para contar en los hospitales con especialistas, sobre todo en los hospitales de las zonas marginadas”, añadió.