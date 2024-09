Jorge Romero, candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), adelanto que el 26 de setiembre arrancará su campaña como candidato a la dirigencia del partido blanquiazul "con el mejor de los ánimos, por mí lado va a ser una contienda fraternal de hermanos y hermanas del PAN".

En entrevista para "Noticias de la Mañana" con Mario Maldonado de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group compartió que "el gran reto del PAN es que precisamente vean en el un vehículo que le sirva al país y que de verdad se abran sus puertas de par en par".

“Si creen que las cosas pueden estar mejor en este país el PAN es su espacio”, afirmó Jorge Romero.

Jorge Romero afirmó que es de vital importancia mantener la unidad partidista

Explicó que es de vital importancia tener una visión nueva de partido, por lo que primero deben llamar la atención de la ciudadanía, ser inteligentes y ágiles "es ver qué les ofrecemos y cómo podemos escucharlos" pero afirmó que también es importante hacer una autocritica del partido para mejorar.

“En el PAN estamos listo para reconocer también lo que nosotros hemos hecho mal”, afirmó Jorge Romero.

Detalló que la elección se realizará el próximo 10 de noviembre y compartió que al interior del partido blanquiazul ha habido mucha reflexión tras las pasadas elecciones del 2 de junio, pero que el principal objetivo de Adriana Dávila y él es lograr la unidad partidista. Refirió que Renán Barrera, Romina Contreras y Santiago Taboada también forma parte de su equipo rumbo a la dirigencia.

"Si ya se resuelve que es tiempo de las mujeres yo lo voy a aplaudir", sostuvo Jorge Romero.

Jorge Romero: "46% de personas en el país que no se cree el cuento de un buen gobierno maravilloso"

Sobre la actual situación del país aclaró que "no es verdad lo que nos quiere vender este gobierno de que hubo un aplastamiento de la oposición", detalló que para el poder legislativo Morena y aliados obtuvieron 54%, lo cual indica que "hay 46% de personas en el país que no se cree el cuento de un buen gobierno maravilloso".

Jorge Romero aseguró que hay mucha reflexión al interior del PAN tras las elecciones del 2 de junio Foto: El Heraldo de México

Y añadió "habemos muchas personas que creemos que estamos en la ruta a un claro autoritarismo", afirmo que "no existe el poder legislativo, acaban de abordar el Poder Judicial, se meten con periodistas cuando no les gusta algo". Y adelanto que si en la nueva administración de Claudia Sheinbaum considera que no es favorable para el país el PAN alzará la voz.

"Pedimos que pueda darse un diálogo en este país, si la nueva administración invita al Partido Acción Nacional a dialogar, el PAN siempre estará presente pero si es un segundo piso de no escuchar, no ver, no oír, no visibilizar al PAN, entonces el PAN va a levantar la voz", señaló Jorge Romero.