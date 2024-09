Logramos gobernabilidad democrática en la CDMX: Ricardo Ruiz

El secretario de gobierno, Ricardo Ruiz aseguró que mediante acuerdos y consensos y logrado una gobernabilidad democrática en la Ciudad de México.

Ante el pleno, como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, Ruiz Suárez puntualizó que durante la actual administración se ha trabajado en un modelo de gobernabilidad que permitió desterrar la corrupción y la represión, para consolidar un modelo en que través del diálogo se generaron acuerdos y consensos garantizando el respeto a los derechos humanos y dando prioridad a la igualdad social, la seguridad y el bienestar de la población.

Expresó que en relación con el Congreso capitalino se ha mantenido una constante y respetuosa relación, y se han atendido las solicitudes de información, gestiones que por grupos parlamentarios o de manera individual las diputadas y diputados han presentado.

Asimismo, dijo que se mantiene un contacto permanente y una colaboración en lo que respecta a la información, la participación a través de opiniones solicitadas respecto a los diferentes cuerpos legislativos o puntos de acuerdo que han presentado y en su caso aprobado.

Refirió que durante el periodo del 2023 al 2024 se presentaron, por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Martí Batres Guadarrama, 21 iniciativas entre las que destacan reformas a la Constitución de la Ciudad, muchas de las cuales se pudieron aprobar por consenso, lo cual habla de la colaboración entre poderes.

“Quiero señalar que independientemente de las divergencias políticas e ideológicas que son parte de la pluralidad y la democracia, me he mantenido, como me comprometí al hacerme cargo de la Secretaría, un diálogo respetuoso con todos y cada uno de las legisladoras y legisladores en particular de la II Legislatura y la actualidad, de esta III Legislatura con quienes en poco tiempo ya he tenido oportunidad de dialogar”, refirió.