Gobierno de la CDMX entrega tarjetas de “Mi Beca para Empezar” a 15 mil estudiantes

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó la cuarta entrega de tarjetas del Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, a 15 mil 157 alumnas y alumnos de educación básica de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En el Zócalo capitalino, Batres recordó que el apoyo a la educación es consecuencia de una lucha emprendida por los gobiernos progresistas, encabezados por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con la convicción de que estudiar es un derecho que debe garantizar el Estado, a través de apoyos que ayudan a los jóvenes y a sus familias.

Así, dijo, el Gobierno capitalino fomenta la educación durante los 12 años de nivel básico, mientras que el Gobierno de México lo hace por tres años más mediante la “Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior”, a quienes estudien el bachillerato en planteles públicos.

“Los gobiernos neoliberales querían cobrarles a los chicos por estudiar. (...) Los gobiernos de la Cuarta Transformación, pensamos lo contrario: no hay que cobrarles a los alumnos que van a las escuelas públicas, lo que hay que hacer es darles becas para que no dejen de estudiar, eso es lo que pensamos nosotros, esa es nuestra filosofía, totalmente contraria a la filosofía neoliberal de otros tiempos, de otra época. (...) La beca que se entrega tiene entonces una función social y económica, porque ayuda a la familia económicamente, porque ayuda a que no dejen las escuelas los muchachos, y porque ayuda a que no se formen en la calle, sino en los hogares y en las escuelas”, resaltó.