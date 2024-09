¿El joven que murió ayer en Tepic resultó electrocutado? las autoridades revelan detalles de la tragedia

La muerte de Óscar, el joven que falleció en el Parque Metropolitano de Tepic, pudo haber sido por una causa ajena a la descarga eléctrica, así lo aseguró Norberto Mondragón, director de Protección Civil en entrevista con Chary Cambero para El Heraldo Radio Tepic. El funcionario destacó que desde que se llegó al lugar, los funcionarios revisaron el cableado, las pastillas y los sistemas de carga.

Después de las pruebas, indicó, no se pudieron encontrar elementos de que hubo algún voltaje que estaba en contacto con la reja en la cual presuntamente estaba recargado el joven segundos antes de su fallecimiento. Destacó que los reflectores de la cancha estaban apagados, debido a que no eran necesarias.

"Se hicieron pruebas a lo largo de toda la cancha y no encontramos ninguna falla en ese momento", dijo.

Mondragón dio a conocer que se ordenó a la dependencia hacer un dictamen entero del funcionamiento total de cualquier instalación eléctrica. Una vez que esté el resultado, lo comunicarán a la opinión pública, agregó.

Norberto Mondragón aseguró que las instalaciones de este campo son subterráneas. FOTO: Especial

Nunca hubo un reporte similar a la muerte de Óscar

Norberto Mondragón comentó que no se puede descartar o afirmar nada sobre el caso, debido a que no hay elementos suficientes. Por el momento, indicó, la revisión preliminar de las instalaciones donde ocurrió el hecho no tenían ningún tipo de carga eléctrica que pudieran comprometer a nadie.

Comentó que se intentaron reproducir todas las posibles condiciones que se dieron en el lugar, pero no hubo algún indicio de que hubiera alguna carga. No obstante, recalcó que se esperará a lo que digan las demás autoridades al respecto.

El cuerpo de Óscar fue encontrado detrás de la alberca que está en el inmueble, indicó que nunca se había dado un reporte a Protección Civil relacionado con algún caso de energía eléctrica.

"Muere electrocutado en Tepic": fue el primer informe de este fallecimiento

Los primeros informes rescatados por medio de comunicación por parte de medios de comunicación, indicaban que el joven había muerto debido a una descarga eléctrica ocurrida después de que este tocara una reja que se encuentra en una cancha de futbol 7 ubicada en el Parque Metropolitano,

Debido a esto, las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Los paramédicos que llegaron al lugar no pudieron salvarle la vida al joven, debido a que no tenía signos vitales. Al lugar también llegó la Policía Estatal y los peritos, quienes se encargaron de los primeras diligencias para terminar con la necropsia correspondiente en el Servicio Médico Forense.

No obstante, después de una revisión de las condiciones en el lugar, se descartó de manera preliminar que hubiera alguna evidencia que ligara el deceso del joven y alguna descarga eléctrica.

Aquí ocurrió la muerte del joven de Tepic

¿Qué pasó con el chico electrocutado?

El cuerpo del joven fue llevado al Servicio Médico Forense, donde fue sometido a la necropsia correspondiente, una vez que se hayan terminado los análisis a sus restos, se podrán determinar las causas de su fallecimiento.

En caso de que haya indicios de que el fallecimiento se debió a una cuestión relacionada con la energía eléctrica, las autoridades deberán investigar cómo ocurrieron los hechos para determinar si hay algún responsable de esta situación o si hubo alguna forma de que cables de alta tensión tuvieran contacto con la reja.

No obstante, se debe esperar a que los especialistas terminen con las labores relacionadas a este caso, a fin de tener más certezas y poder tener una línea de investigación que apunte a una causa comprobable de la muerte del muchacho, del cual se ha dicho que tenía 19 años de edad.

¿Qué hacer cuando alguien se queda electrocutado?

Pese a que el primer instinto que puede tener alguna persona al ver a alguien más sufriendo debido a una electrocución es tratar de ayudar, lo que se recomiendan los especialistas es evitar ponerse en riesgo también. Por tal motivo, a continuación se presentan algunas sugerencias por parte de la asociación Medline plus.

Interrumpe la corriente que genera electricidad, solamente si es seguro hacerlo.

En caso de no ser posible esto intenta separar a la persona de la fuente de corriente utilizando algún objeto no conductor de la electricidad (madera, una silla, una alfombra o algo similar).