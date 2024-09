Avanza en Senado pase de la Guardia Nacional a Sedena

Con 25 votos a favor de Morena, PT y PVEM, el Senado avaló en comisiones el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública. En un acalorado debate en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos sobre la posible militarización del país, las bancadas de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano dieron 10 votos en contra de la reforma constitucional que deja el mando de la Guardia Nacional a un comándate del Ejército.

El dictamen que también ya pasó el filtro de la Cámara de Diputados se reforman 12 artículos de la Constitución, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, por lo que ahora pasa al Pleno de la Cámara alta.

Por ordenes de Noroña, la sesión se llevo a cabo a puertas cerradas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“La Federación cuenta con la Guardia Nacional, que es una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, precisa el dictamen.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, afirmó que con esta reforma se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad. En el debate, el jefe de la bancada morenista Adán Augusto López Hernández afirmó que la única manera de reponer lo podrido donde no existen policías municipales y estatales, es con la Guardia Nacional.

Y dirigió un mensaje al líder del PAN y senador Marko Cortés: “Usted no lo sabe, me consta, y el día que quiera se lo presentó en privado, yo sé cómo Tere Jiménez su primera acción (de gobierno en Aguascalientes) fue pedir que reforzaran la seguridad, o de Diego Sinhué no podía con la mafia de Zamarripa allá en Guanajuato y lo que pidió por escrito, y María Eugenia Campos”.

Incluso, el también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el líder de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve, y los priistas van a votar por pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Al respecto, el senador Añorve afirmó que el día de la votación en el Pleno va a presentar su voto y sus argumentos.

Durante la sesión, el senador por el PT, Alejandro González Yáñez, aclaró que no es verdad que con la reforma se esté militarizando el país, pues argumentó que la verdadera militarización fue la brutal represión y masacre del que fue víctima el movimiento nacional estudiantil de 1968.

Por la oposición, el senador por MC, Luis Donaldo Colosio, aseguró que esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal, por lo que anunció su voto en contra porque su partido no “aprobará que otra generación viva con militares en las calles todo el tiempo”. El senador y líder nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que la reforma dice lisa y llanamente que se militariza la seguridad nacional.

Senado de la República

Créditos: Archivo El Heraldo de México

“Se despuntaron los homicidios con Calderón, siguieron subiendo con Peña Nieto, pero ahora con López Obrador ya está fuera de control”.

La reforma avalada en las comisiones indica que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, la Armada de México y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. El Congreso también deberá reglamentar cómo se van a ratificar los nombramientos de jefes superiores de la Guardia Nacional que él o la titular del Poder Ejecutivo hagan.

Asimismo, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional (debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo), será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena. En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional como general de División de la Guardia Nacional en activo, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

Y el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; el nuevo nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea.

