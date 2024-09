Fernández Noroña denuncia que intentaron robarle el celular

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que presentará una denuncia en contra de un hombre, quien lo agredió física y verbalmente al arrebatarle su teléfono celular, en un hecho que no ha terminado de esclarecer, aunque subió un breve video.

"Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia", escribió el senador morenista.

Fernández Noroña también dijo que iba solo y que el sujeto que le arrebató su teléfono iba con su pareja, quien borró un video que él había grabado. "Todo mi respaldo y solidaridad contigo", "de verdad, demándelo", "debe ser enérgico, es grave que agredan a un Senador de República", "todo el peso de la ley", le comentaron alguno de sus seguidores en redes sociales.

Fernández Noroña vive altercado con un hombre y su esposa

Aunque no ha quedado claro en dónde ocurrió el altercado entre el senador morenista y el otro hombre con su esposa, Noroña pidió que American Express le cancele su tarjeta a dicha persona. "Si el tipo se cree muy exclusivo, que consiga la tarjeta centurión y así no me ve la cara. Pero es un hecho que AmericanExpress debe cancelarle la tarjeta a un tipo que no sabe comportarse en un lugar público y agrede físicamente a otro socio del sitio", escribió.

Aproximadamente a las 08:00 horas, Noroña escribió que se encontraba rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para volar a Monterrey y de ahí, salir por tierra rumbo a Coahuila, por lo que posiblemente fue en la terminal aérea que ocurrieron los hechos.