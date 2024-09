¿Para qué sirve el globo gigante que estudiantes de la Voca 19 lanzaron con la NASA?

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es parte fundamental de la ciencia en México y este conocimiento radica desde los estudiantes más jóvenes, como en el caso de alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt), mejor conocido como Vocacional, número 19 “Leona Vicario”, quienes hicieron mancuerna con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para lanzar un proyecto aeroespacial.

Este proyecto se trata del módulo Emidss-5 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems versión 5), que fue lanzado el pasado 22 de agosto en la base de Fort Sumner, Nuevo México, en Estados Unidos. También llamado MIDSS-5 estuvo en la estratósfera por aproximadamente siete horas.

El proyecto fue encabezado por el investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN y líder del grupo de expertos, Mario Alberto Mendoza Bárcenas, quien habló para El Heraldo de México.

El EMIDSS-5 pesa 19 kilogramos y se colocó a bordo de una plataforma impulsada por un globo tipo sonda de 11MCF que soportó un peso total de 327.947 kilogramos (equivalente a siete mil 232 libras) que incluyó misiones de instituciones educativas públicas y privadas tanto de Estados Unidos como de diversas partes del mundo.

Emidss-5 realizó pruebas en ambientes a bordo de plataformas estratosféricas para el diseño e instrumentación de vehículos espaciales orbitales, principalmente satélites tipo Cubesat de órbita baja como el TEPEU-1, cuyas caras fueron recubiertas por delgados paneles solares, y estuvo conformado por computadoras de vuelo, sensores ambientales, GPS, dispositivos de regulación de voltaje y mecánicos de sujeción.

El EMIDSS-5 a simple vista parece un globo aerostático transparente, pero es mucho más que eso pues en su interior se colocaron probetas de materiales compuestos que se expusieron al ambiente estratosférico para evaluar posibles efectos adversos, lo cual es de gran utilidad para su uso futuro en la construcción de aeronaves.

Además, se incluyó el experimento Upiita-IPN, con el fin de evaluar el desempeño y control de un arreglo de cámaras satelitales coordinadas por un microcontrolador.

Este trabajo es resultado de la colaboración interinstitucional entre entidades públicas y privadas encabezadas por el Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA) del IPN, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).