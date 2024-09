IFT no beneficia al consumidor, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no garantiza la competencia en el sector ni beneficia al consumidor.

A pregunta expresa sobre cobros excesivos en telefonía celular, dijo que hay quejas contra varias empresas por lo que ahora la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece ese servicio, además de obtener para que los consumidores tengan opciones.

AMLO criticó al IFT por no evitar monopolios. Foto: Archivo

“Siento que en el caso de la telefonía va a ayudar mucho el que se tengan otros servicios, que haya competencia, que es lo que se está buscando con el servicio de telefonía y de internet manejado por la Comisión Federal de Electricidad, que ya tiene más de 12 mil antenas y en los lugares más apartados y tiene fibra óptica para poder dar el servicio de telefonía”, aseguró.

López Obrador criticó al IFT porque no evita los monopolios en el sector.

“Nada más que ha costado trabajo, porque no hay facilidades en este organismo autónomo que crearon, IFT, que se supone lo crearon para evitar el monopolio y para garantizar la competencia, pero en los hechos esto no ha sucedido y no se beneficia al consumidor”, señaló.

David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dijo que en el caso de la empresa Telcel y otras de telecomunicaciones tienen contratos de adhesión están revisados y validados por la procuraduría.

“En el caso específico de Telcel como empresa, el 82 por ciento de los asuntos que vienen derivados de quejas se logran conciliar y otro 10 por ciento se logran dirimir a través, si no es de la conciliación, precisamente con la ley en la mano y generalmente el consumidor es quien tiene a su favor esa determinación”, dijo.

