Congreso de San Luis Potosí pretende subir nivel a toda la base trabajadora

Pese a que hay 29 solicitudes formales de renivelación salarial de igual número de empleados y empleadas de base sindical, el Congreso del Estado de San Luis Potosí pretende otorgar el beneficio a las y los alrededor de 180 afiliados a los tres sindicatos.

En el Poder Legislativo una plaza de base sindical puede alcanzar el Nivel 13 con el que perciben poco más de 32 mil pesos mensuales más bonos, primas, 90 días de aguinaldo y dos periodos vacacionales, así como antigüedad para una futura jubilación.

La representante parlamentaria de Nueva Alianza (Penal) ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada María Claudia Tristán Alvarado dijo que en el caso de las peticiones de renivelaciones "se toman por situaciones políticas", pero que también se deben considerar conforme a derecho y merecimiento.

"Vamos a allegarnos todos los listados que supuestamente hay y posterior a esto más el total del personal que que es parte de este Congreso vamos a revisar y tomar una decisión lo más apegada a lo que es legal para todos", estableció.

La legisladora panalista reveló también que hay una propuesta del sindicato mayoritario de otorgar bases a tres trabajadores de confianza que datan del 2022 que también están siendo analizadas.

Trabajadores del sindicato del Congreso de SLP a favor

Trabajadores y trabajadoras de los tres sindicatos del Congreso del Estado de San Luis Potosí manifestaron su confianza en que las y los actuales diputados de San Luis Potosí les otorguen como fin de Legislatura el aumento al menos de dos niveles salariales, sobre todo a profesionistas con labores técnicas especializadas que están en nivel salarial 3 cuando hay intendentes que están en nivel 5.

La posibilidad de renivelar tan bien ha creado divisiones entre la base trabajadora, pues consideran que hay quienes serán beneficiados únicamente por apoyar o estar afiliados al PVEM o a Morena, pero que incluso al principio de esta Legislatura y en la anterior fueron beneficiados con alzas en su tabulador salarial.

Por su parte, el presidente de la Jucopo, diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera dijo que la propuesta de subir de nivel a toda la base trabajadora dependerá de la decisión de ese órgano de gobierno, "cada quien tendrá sus motivaciones, pero al final la votación saldrá a favor o en contra por una mayoría y también por un voto ponderado", indicó.

Precisó que las 29 solicitudes fueron hechas por oficio por las y los propios interesados y que a partir de ahí están construyendo el acuerdo. También en la reunión de Jucopo se alcanzó el acuerdo de liquidar con 40 días de salario a alrededor de medio centenar de trabajadores que estuvieron bajo el régimen de honorarios asimilables a salario.

Respecto a laudos laborales, Guajardo Barrera dijo que hay "tres o cuatro" que si no se resuelven en estos días hasta el 13 de septiembre la siguiente Legislatura tendrá que pagarlos, pero aclaró que en el Presupuesto anual del Congreso del Estado hay una partida y un fondo para ello.

En la sesión de la Jucopo de este lunes también se recibió la renuncia del coordinador de asesores, Luis Ángel Contreras Malibrán, quien será el secretario general del Ayuntamiento 2024-2027 del municipio de Ciudad Valles, donde el PVEM repite; en su lugar fue nombrado Juan Carlos Gómez como encargado de despacho por los doce días que restan a la actual LXIII Legislatura local y garantizar una buena Entrega-Recepción.

En tanto, en la sesión de la Diputación Permanente se autorizó la licencia por lo que resta de la Legislatura de la diputada del extinto partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga, quien ya no regresará a ocupar su curul y que de acuerdo a sus redes sociales y a las de su marido, el derrotado ex candidato a la gubernatura y ex candidato a la alcaldía de Ciudad Valles, José Luis Romero Calzada, se encuentran en Europa vacacionando e inscribiendo a los niños en escuelas suizas.

