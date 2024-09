¿SkyAlert o SASSLA? Apps en donde sí sonó la alerta sísmica por simulacro

La alerta sísmica del Simulacro Nacional 2024 no funcionó en las aplicaciones de todos los celulares. Luego de que los trabajadores y estudiantes realizaran el acto de repliegue de sus respectivos edificios y viviendas, usuarios en las redes sociales dieron a conocer que varios de sus dispositivos móviles no notificaron sobre el simulacro.

Sin embargo, hubieron aplicaciones que sí cumplieron con lo prometido y notificaron a sus usuarios sobre el simulacro al punto de las 11:00 horas de hoy 19 de septiembre, en el marco de los sismos de elevada magnitud ocurridos durante 1985 y 2017.

Apps en donde sí sonó la alerta sísmica

Los usuarios en las redes sociales afirmaron que la aplicación Sky Alert cumplió con la notificación a tiempo en todos los dispositivos con el sistema operativo Android. Sin embargo, trascendió que la aplicación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicana (SASMEX) solo funcionó en celulares con compañía AT&T.

Usuarios reaccionan al funcionamiento de la aplicación

"Los mensajes de Uno TV me llegan cada día dos o tres en cambio el mensaje de la #AlertaSismica nunca llegó", compartió una de las usuarias en X.

Por otra parte, hubieron quienes aseguraron que la alerta sonó en dos ocasiones distintas, la primera al momento del sismo, a las 11:00 horas y la segunda minutos después. No obstante, los equipos no permitían realizar capturas de pantalla. Otros usuarios de la marca Iphone confirmaron que su alerta no funcionó.

La alerta sísmica advertía a través de una voz automatizada sobre un sismo con epicentro en costas de Guerrero, a 15 kilómetros de Atoyac. "Hashtag este es un simulacro", menciona la voz en tres ocasiones. La hipótesis del sismo es de una magnitud 7.5, con una profundidad de 20 kilómetros y más de 200 Gals de aceleración.

El C5 de la Ciudad de México aconsejó a través de sus canales oficiales reportar los altavoces que no hayan funcionado durante el Simulacro Nacional 2024. Entre las fallas más comunes, se encuentran la falta de volumen, voz difusa y sonido de baja calidad. En estos casos, la ciudadanía puede reportar la falla al 911, así como a las redes sociales de C5, C5 CDMX (Facebook) y C5_CDMX (X).

