Claudia Sheinbaum tiene carácter, "el fresa soy yo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se equivocan los que piensan que en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se va a relajar la disciplina y podrán hacer lo que quieran, ya que es una mujer con carácter y disciplina y “el fresa soy yo”. Remarcó que la presidenta electa es inteligente, tiene experiencia, es honesta, tiene buenos sentimientos, es sensible y al mismo tiempo tiene carácter.

“Hay algunos que están pensando que ya me voy y que va a ser como antes o va a ser más fresa el gobierno. No, no, no, no, no, no. Aprovecho para avisarles y en buena líd, yo soy fresa, el fresa soy yo, ya no puedo decirles más”, manifestó.

Destacó que es sensible, pero con carácter. Foto: Especial

Aclaró que la doctora Sheinbaum no actuará de forma autoritaria porque “es muy humana, no va a reprimir, no va a violar las leyes, va a mantener un auténtico Estado de Derecho”.

López Obrador indicó en el próximo gobierno se erradicarán las lacras de la política como el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo y la corrupción.

“Es bueno para México, es bueno para el pueblo y para los que están esperando de que se va a relajar la disciplina y que van a poder hacer lo que les dé la gana, se van a equivocar”, advirtió.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que se va tranquilo porque deja al país en buenas manos, “es una bendición”.

“Hay un relevo excepcional. Yo estaría preocupado si por decisión del pueblo tendría que ponerle la banda, entregar la banda a otra persona, pero se la voy a entregar, se la voy a pasar a una mujer excepcional. Es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos y a mí me da una gran tranquilidad. No es retórica y no es un asunto partidista, no es un asunto nada más de nuestro movimiento, es pensando en nuestro país, en nuestro querido México, es lo mejor”, agregó.

Destaca AMLO preparación de Noroña y Adán Augusto

Tras descartar una reunión con senadores de Morena, el presidente destacó la preparación de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y de Adán Augusto López, coordinador de senadores de Morena.

“Noroña, que es responsable, es que Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida, es buen lector, está preparado, entonces eso, por lo general, se desconoce. Es que hay quienes son famosos, pero no leen, en cambio, Gerardo, es buen lector, está preparado, entonces por eso, en un debate, tiene elementos, argumenta bien, y luego, como está preparado, sabe sobre los límites que tenemos todos”, explicó

En la mañanera desde Palacio Nacional y al hablar del exsecretario de Gobernación, dijo “el dirigente del Senado, Adán, lo conozco muy bien, también muy preparado, con buen manejo político, eso requiere de mucha experiencia, y paciencia”.

López Obrador aseguró que siempre ha defendido el oficio de los políticos, pues sostuvo que este requiere de preparación y análisis, además sostuvo que así también defiende el oficio de reportero.

“La política, que es un oficio, que no es cualquier cosa, yo siempre defiendo el oficio de político, como defiendo el oficio de periodista, de ustedes, mujeres y hombres, no cualquiera escribe, no cualquiera hace un análisis, no cualquiera hace un artículo, una nota, imagínense, le piden a cualquier doctor en filosofía, ya no hablemos de doctor en derecho, que hagan una nota periodística, ¿cuánto tiempo se lleva? Y ustedes se agarran, y en minutos, y lo mismo en el caso de la política, cualquiera piensa que es cuestión de relaciones públicas y de, como se decía antes, de colarse, no, y cada vez va a ser más difícil”, enfatizó.

