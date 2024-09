“Hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, dice AMLO por dichos de Zedillo sobre la reforma Judicial

Como de “risa”, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las declaraciones del ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI) a la reforma al Poder Judicial ya que dio que “enterrará la democracia mexicana”

Sin pregunta de por medio, López Obrador se refirió a las declaraciones de Zedillo.

“Nuestros adversarios se enojan calumnian me insultan, pero no pasan de ahí. Vienen, traen a (Ernesto) Zedillo ¿no? a decir que es una dictadura México, es de risa, si, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasan de ahí”, dijo.

“Pero no pasa de ahí, no llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor no podría causar algún problema, una disminución a la recaudación, y eso nos afectaría, pero no, no, no, no, actúan en ese sentido de manera responsable”, señaló.

AMLO arremete contra Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín

El titular del Ejecutivo Federal arremetió también contra Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

“Que (Enrique) Krauze diga de qué ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa no, que (Héctor) Aguilar Camín diga ya hay una dictadura en México, imagínense, el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en El Colegio de México”, dijo.

El presidente también se refirió a los que no le reconocen ningún acierto.

“A los que no reconocen ningún acierto, decirles que es su derecho, somos libres y no tenemos por qué reconocer nada a quienes consideramos adversarios. Hay posturas extremas, tanto de derecha como de izquierda, que rayan en el fanatismo y eso impide ver las cosas, omnubila, y ya no hay remedio ante eso”, dijo.

“Lo mismo por el lado de quienes me quieren mucho y no me ven ningún defecto, es pues algo también normal, aun cuando la verdad si son un poco más críticos, no me conceden todo”, refirió.