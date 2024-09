AMLO desacredita fundamento legal contra la Reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no hay fundamento legal para detener la Reforma judicial. Afirmó que los opositores —como el PAN— a la reforma constitucional que se publicó este 15 de septiembre en la edición especial del Diario Oficial de la Federación (DOF) están en su derecho de interponer recursos.

Sin embargo, dijo que se cumplió con lo que se establece en la Constitución. A pregunta expresa como si la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal está listo para enfrentar esta estrategia jurídica por parte de la oposición para echar abajo esta reforma, López Obrador remarcó que están en su derecho.

Reforma Judicial se alinea a la Constitución

“Están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial. No existe ningún fundamento legal”, dijo. También llamó a los especialistas a manifestarse.

“Ojalá y los constitucionalistas tienen a conocer su punto de vista. En esos días, hoy, mañana, Diego Valadés, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la UNAM), pues para que de una vez se defina si quieren un Estado de derecho o un Estado de chueco, porque la Constitución establece el procedimiento, el 135 de la Constitución habla de que se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución cuando son aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Eso es lo que establece la Constitución”, añadió.

López Obrador dijo que se se cumplió con lo que establece la carta magna, “¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Pero ya todo se hizo”.

