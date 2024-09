Sinaloa se declara listo ante lluvias de la tormenta tropical Ileana: "Vamos a recibir con alegría el agua"

Con el llamado a los funcionarios del gabinete estatal y a los presidentes municipales para estar atentos y actuar con responsabilidad ante cualquier incidente que requiera su intervención para ayudar a la ciudadanía sinaloense de manera adecuada, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este jueves el Consejo Estatal de Protección Civil, reunido con motivo de la cercanía tormenta tropical "Ileana", cuyos efectos ya comienzan a sentirse en nuestro estado.

Rocha Moya pidió tener especial cuidado con las comunidades cercanas al mar, señalando que además de estar listos con insumos, es necesario tener habilitados los albergues más cercanos a estas zonas.

"Vamos a recibir con alegría el agua y vamos a seguirnos preparando para defendernos"

"Insisto, mucha coordinación con Bienestar, con el DIF, por supuesto con Protección Civil, que es la que regula, es el eje, por eso se llama Protección Civil, me importa mucho que no tengamos, amén de las dificultades que tenemos en materia de seguridad, no quiero que este sea un agregado y se nos compliquen las condiciones de vida de la gente, vamos a recibir con alegría el agua y vamos a seguirnos preparando para defendernos de todas las inclemencias que nos da la naturaleza", destacó el Gobernador.

Al respecto, Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil, precisó que ante el fenómeno meteorológico "Ileana", los organismos de auxilio ya están listos para actuar de inmediato, al igual que las brigadas comunitarias.

"Contamos también ya con los 120 refugios temporales, con una capacidad Gobernador, de casi 50 mil personas, ya están instalados todos los consejos municipales de protección civil aquí en el estado. Actualmente tenemos un registro ya de 2 mil 507 elementos ya para operar en cualquier punto del estado, instituciones como bomberos, cruz roja y protección civil. También tenemos una cantidad de 796 unidades también para intervenir en cualquier momento que se solicite en cualquier punto del estado", detalló el Director.

Las instancias se encuentran preparadas para la tormenta tropical

Finalmente, el mandatario estatal agregó que a través de DIF Sinaloa y la Secretaría de Bienestar, se encuentran preparados con despensas, enseres domésticos y artículos de limpieza personal, para atender a la población que lo requiera.

En esta sesión se contó con la presencia de Rodolfo Jiménez López, encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Joaquín Alberto Landeros Güicho, Secretario de Administración y Finanzas, María Inés Pérez Corral, Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Raúl Francisco Montero Zamudio, Secretario de Obras Públicas, Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud, Catalina Esparza Navarrete, Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública, Ángel Ulises Piña García, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, Javier Abarca García, Comandante de la Octava Zona Naval, Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal de Culiacán, así como un enlace virtual con el resto de los Alcaldes del Estado, entre otros funcionarios.

