INE enfrenta grandes dudas sobre procedimiento para elección de jueces y magistrados, afirma Dania Ravel

Este miércoles 11 de septiembre, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei afirmó que el organismo se alista para comenzar con los trabajos de elección de jueces, magistrados y ministros, esto tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República.

Al respecto, Dania Ravel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), señala que destacó que uno de los puntos clave para este nuevo proceso será el tema del presupuesto y de dónde se obtendrán los recursos para estos comicios: "lo primero es hacer una presupuestación de lo que tenemos que invertir para las elecciones y lo que debemos requerir".

Evaluación y procedencia de recursos

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por Heraldo Radio, que transmite en la frecuencia del 98.5 FM, Dania Ravel, destacó que los recursos necesarios para llevar a cabo estos comicios no estaban previstos en el presupuesto actual del INE: "evidentemente, estos son recursos que no teníamos previstos. Para este ejercicio fiscal no tenemos el dinero necesario", indicó.

La consejera advirtió sobre los tiempos ajustados para la implementación de la reforma al poder judicial: "los tiempos son muy cortos. El proceso electoral para jueces, magistrados y ministros comenzará en la primera sesión del Consejo General dentro de los siguientes siete días a la entrada en vigor del decreto", detalló.

En cuanto al costo de las elecciones, Ravel Cuevas señaló que aún no se ha definido un cálculo exacto: "invertimos 9.578 millones de pesos en las elecciones de 2024 para instalar 170 mil182 casillas. Pero ahora, con una posible mayor cantidad de candidaturas, los costos podrían ser significativamente mayores", afirmó.

¿Se podrán usar fondos de fideicomisos?

Uno de los puntos críticos que mencionó fue la posible utilización de fideicomisos para financiar las elecciones. "Hay una responsabilidad para utilizar los recursos de los fideicomisos para el fin para el cual fueron creados", explicó Ravel Cuevas, señalando que utilizar fondos destinados a otros fines sería inapropiado y podría conllevar responsabilidades legales. No obstante, reconoció que con una reforma legislativa, podría haber cambios en la utilización de estos recursos.

Ravel Cuevas destacó que en cuanto al tema de los spots en medios de comunicación para la promoción de los candidatos es otra de las problemáticas a resolver, toda vez que "la producción de estos spots también requiere recursos. Estamos evaluando cómo se pueden manejar estos costos", dijo.

En términos de la logística de la votación, la consejera expresó su preocupación por el tamaño de las boletas y el proceso de votación. "Estamos considerando si imprimir todos los nombres o permitir que los votantes los escriban, pero esto conlleva desafíos logísticos significativos", comentó.

Finalmente, sobre el PRI y sus recientes reformas estatutarias, Ravel Cuevas informó que el Consejo General del INE revisará hoy la propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. "El tema central es si las modificaciones a los documentos básicos del PRI fueron realizadas conforme a la ley.

Acotó que, con base en el artículo 34 numeral 2 inciso A de la Ley General de Partidos Políticos: "estas modificaciones no deberían haberse realizado una vez iniciado el proceso electoral", explicó.

