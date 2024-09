AMLO sobre violencia en Culiacán: las Fuerzas Armadas se encuentran garantizando la paz en la entidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay elementos suficientes de las Fuerzas Armadas desplegados en el estado de Sinaloa, esto tras los actos de violencia registrados por la pugna entre dos grupos criminales. Durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional dijo a los habitantes de la entidad que las Fuerzas Armadas se encuentran garantizando la paz y la tranquilidad.

“Hay elementos suficientes, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para, este, que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores, no, por los que no nos quieren, todo lo hacen, este, más grande, lo magnifican”, indicó.