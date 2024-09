“Somos estudiantes, no somos acarreados”, marchan hoy 1 de septiembre contra la reforma Judicial

Estudiantes de Derecho de la UNAM, FES Acatlán, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el CIDE, la ITESO, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Escuela Libre de Derecho, La Salle y el Tec de Monterrey marchan este 1 de septiembre contra la reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la marcha comenzó en la glorieta del Ángel de la Independencia y terminará en el Senado de la República.

"Si México se informa no pasa la Reforma"

Durante la marcha, los estudiantes manifestaban si inconformidad con dichos como "Si México se informa no pasa la Reforma". Varios de los manifestantes que se indentificaron como estudiantes, llevaban consigo además cartelones con las leyendas: "Nadie me contó ni me manipulo".

Asismismo, en el contingente estaban trabajadores del Poder Judicial de la Federación que también manifestaban: "Somos abogados, no somos acarreados". Mientras que en otro sector indicaron: "Poder Judicial contrapeso nacional".