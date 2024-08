Leopoldo Michel Díaz da su versión del pleito en el Consulado de Shanghái, acusa a Miguel Ángel Isidro de mala gestión

Una grabación hecha a través de un teléfono celular muestra a Leopoldo Michel Díaz, cónsul adscrito de México en Shanghái, China, mientras habla con insultos hacia uno de sus colaboradores. El clip ha recorrido el internet y ha sido utilizado para criticar la actuación del funcionario mexicano y ha llevado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a iniciar una investigación de los hechos. Para dar su versión sobre estos hechos, el diplomático dio una entrevista a José Alfredo Ceja, por medio de la señal de Heraldo Radio Guadalajara.

De acuerdo con el servidor público, las palabras con las que se dirigió a Miguel Ángel Isidro, cónsul general, fueron parte de lo que el consideraba un conflicto interno y señaló a su colega de haber descontextualizado el tema para hacerlo quedar mal ante la diplomacia china, la sociedad mexicana, así como con sus colaboradores.

Las cosas entre ambos, de acuerdo con la versión de Michel Díaz, no han ido bien desde que el cónsul general llegó a Shanghái, China, para llevar a cabo sus funciones.

"El trata de imponerme una serie de decisiones sin tener conocimiento del terreno aquí. O sea, yo llegue hace 37 años a China, en 1987", dijo sobre su experiencia a la que anexó su trabajo a lado de varias personas que conocen al país asiático y en el que aseguró nadie la ha regalado nada.

Sigue leyendo:

SRE inicia procesos disciplinarios tras hechos registrados en el Consulado de Shanghái

El Consulado en China ayuda con trámites a los ciudadanos de ambos países. FOTO: Google Maps

¿Cómo se originó el conflicto entre Leopoldo Michel Díaz y Miguel Ángel Isidro?

El funcionario, quien explicó que no ha podido cumplir su tentativa de convertirse en embajador, destacó que el pleito con su colega comenzó debido a que ambos poseen dos concepciones diferentes de lo que debe representar el Consulado. Calificó la actuación de Miguel Ángel Isidro como un funcionario de la vieja corriente que ve los recursos del Estado casi como si fueran propios y quien solamente está concentrado en obtener un nuevo cargo.

"Para él la casa, la residencia del cónsul general es su casa; para él los coches del consulado son su coches; los choferes del consulado son sus choferes y todos los demás tenemos que bailar al son que él nos manda", dijo.

A su parecer, dijo, se debe tener una concepción moderna de una oficina en el exterior y usar los recursos públicos con la austeridad y racionalidad que marca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso, destacó que de su propio bolsillo ha pagado casi todos sus gastos para transporte y de domicilio.

Leopoldo Michel Díaz explica cómo se tomó el video que se hizo viral

Michel Díaz aseguró que en diciembre tanto él como el cónsul general tuvieron una conversación en la que ambos consideraron que tenían diferencias irreconciliables, por lo que era necesario que solicitara su cambio. El cónsul adscrito viajó a México para pedir el cambio, pero no se le permitió esa posibilidad de manera inmediata.

"Él empezó a alinear a todos los miembros del Servicio Exterior en contra mía y a los empleados chinos les prohibió que hicieran cualquiera gestión que yo les pidiera", dijo.

Comentó que hace una semana fue contactado por una persona de nacionalidad china que buscaba obtener la visa para uno de sus hijos, quien busca viajar a México con el fin de aprender español y estudiar la universidad. Cuando esta se le fue negada, comentó, trató de buscar algún mecanismo para poder realizar el trámite.

Al haber una mala relación con él, este proceso fue complicado. Destacó que su malestar con sus compañeros se debió a que al joven solicitante se le dio solamente la oportunidad de comenzar con el visado hasta el mes noviembre, tres meses después de que iniciaran las clases que pretendía tomar en la República Mexicana.

"El muchacho ya tiene boletos para viajar el sábado a México. Entonces le dije: "Y si no puedes tú, puedo yo, porque yo soy cónsul adscrito y tengo la capacidad de firmar, de aprobar y firmar un aviso"".

De acuerdo con lo que contó el funcionario, el empleado del Consulado se negó diciéndole que para este tipo de trámites era necesaria la aprobación del cónsul general.

"Y ahí fue cuando le dije: "No sea pendejo usted, o sea, usted sigue siendo un empleado del consulado, no es un empleado de Miguel Ángel Isidro, usted y yo sigo siendo el cónsul adscrito hasta que me vaya.

Leopoldo Michel se irá del Consulado en Shanghái, China

"A mí ya me dieron mi traslado y me voy el 9 de septiembre", con estas palabras el servidor explicó que ya no formará parte del grupo diplomático de México en Shanghái.

Destacó que el Servicio Exterior es una de las dependencias federales más cercanas en su funcionamiento al Ejército, ya que aunque no hay reglas tan definidas, hay una cadena de mando.

"Si hacemos la analogía es como si un cabo le dijera a un coronel: "Ah, no, usted tiene que pasar por el general para que yo haga lo que usted me diga". O sea, eso no lo permitiría ningún coronel, eso fue lo que hice".

Indicó que su cargo le permite otorgar la visa a cualquiera que cumpla lo requisitos, por lo que el acto de insubordinación que enfrentó lo hizo discutir con el trabajador y después con el Miguel Ángel Isidro.

"Como el cónsul general está coludido con todos ellos, resintieron mi gestión porque yo sí traté de darles directrices y de que no jugaran por la libre".

Indicó que en el país hay un problema con la venta de citas para tramitar las visas, lo cual le parece injusto. Indicó además que no se ha recibido al joven solicitante para el trámite.

Sostiene sus dichos contra el cónsul general

El cónsul adscrito sostuvo sus dichos en contra de su colega y puso en duda sus capacidades para dirigir el Consulado. Destacó que su conflicto no es en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la cual le agradeció el privilegio de poder trabajar por ella y además le ha pagado lo suficiente para poder llevar a cabo sus funciones.

"Cuando le dije que era el embajador más pendejo del servicio Exterior, lo creo y casi casi con lo que hizo, lo confirma", dijo al respecto de su colega.

Además de esto, cuestionó los motivos que llevaron a dar a conocer el clip donde le reclama su actuación al frente de la institución.

"Cómo filtra un video donde yo lo pongo como lazo de cochino, o sea, eso es ponerse en evidencia"