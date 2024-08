SRE inicia procesos disciplinarios tras hechos registrados en el Consulado de Shanghái

Este jueves fue difundido un video en el que el cónsul adscrito de México en la ciudad de Shanghái, en China, Leopoldo Michel Díaz, insulta y amenaza a su superior, el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que tuvo conocimiento de los hechos e inició un procedimiento.

Esto, con el objetivo de deslindar las responsabilidades por los hechos, así como garantizar la integridad de todos los integrantes del cuerpo diplomático que trabajan en esa sede del gobierno de México.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que se han tomado medidas de protección y se han iniciado los procesos disciplinarios correspondientes para atender los recientes acontecimientos registrados en el Consulado General de México en Shanghái, deslindar las responsabilidades correspondientes y garantizar la seguridad del personal que ahí labora”, detalló la Cancillería.

¿Qué ocurrió en el Consulado de Shanghái?

El incidente ocurrió la mañana del 8 de agosto de 2024 luego de que de acuerdo con el diálogo se le negó la visa a un estudiante, ante lo cual Michel Díaz confrontó a uno de los trabajadores del consulado, a quien le ordenó no “espantar” a la gente y otorgar la visa. El trabajador le cuestionó si sabía la razón por la que se le había negado el documento y ante la falta de respuesta, le sugirió enterarse.

“Le sugiero que a la próxima primero pregunte por qué se niegan los trámites. Claramente a usted no le interesa y yo no le voy a decir por qué porque usted no ha preguntado por qué”, le dijo el trabajador, quien posteriormente lo envió con el cónsul general para informarse.

“No mame, pinche Mario. O sea, soy su jefe aunque le duela”, dijo el funcionario al empleado, quien le respondió que su jefe es el cónsul general, pero lo que seguía sus instrucciones.

Amenaza al cónsul general

Leopoldo Michel Díaz, quien agredió a trabajadores y al cónsul general. Foto: Especial

Otro trabajador intentó calmar al cónsul adscrito, pero es nuevamente insultado por éste, quien le exige que "no se meta" y salga antes de que "le haga algo más". Tras ello, aparece en la escena el cónsul general, Miguel Ángel Isidro Rodríguez, quien pregunta qué es lo que ocurre. Luego de que el empleado relatara la situación, Isidro Rodríguez le pide al cónsul adscrito que salga de su oficina, lo que genera su molestia.

“Esta no es tu oficina, es la oficina del gobierno de México y yo soy tan funcionario del gobierno de México como tú”, le dice, molesto. El titular del consulado le reitera que no debe insultar al personal, lo que incrementa la molestia del cónsul adjunto, quien amenaza con golpear a su superior.

“¡Te parto tu madre!, ¡eres un culero, eso es lo que eres!”, le grita al cónsul, quien responde llamándolo “bazofia” y “rémora” y le reitera que se retire de la oficina. Ante su negativa, el diplomático le pide al empleado salir de la oficina, por lo que concluye el video.