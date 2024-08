VIDEO: Captan momento exacto en que se hunde yate con 12 personas en Yucatán

En la primera semana de agosto durante las vacaciones de verano un yate sufrió un dramático accidente al hundirse con 12 tripulantes abordo, esto entre el arrecife Alacranes y Progreso en Yucatán, la Armada de México intervino ante la escena que dejó momentos de terror en la playa.

Se trataba del yate On the Sly que viajaba a 54 pies tras zarpar a media noche rumbo a Alacranes, durante el viaje registró una vía de agua y comenzó a naufragar, señal que lanzó el capitán por el riesgo que sufrían ante el posible hundimiento.

Seguir leyendo:

Efecto Fujiwhara: esto es lo que pasa cuando hay más de un huracán

FUERTES IMÁGENES: motociclista intenta ganarle el paso a un camión y choca entre 2 vehículos

Minutos más tarde, la señal la captó la Armada de México por medio de la XII Zona Naval quienes acudieron a la zona del naufragio para asistir a las 12 personas que quedaron varadas por el hundimiento, el equipo los trasladó al puerto de abrigo de Yucalpetén.

Así se vivió el rescate de 12 personas en yate de Yucatán

En imágenes y videos que se difundieron en redes sociales que fueron filtradas a medios locales, se observa al equipo intentando calmar a los tripulantes para rescatarlos y subirlos a otra embarcación. En estos clips el equipo de rescate se coordina para subir a cada uno y hacer contrapeso para no terminar en la misma situación en la lancha que enviaron.

Intentando apresurarse les gritan a las personas que fueron amarradas con sus chalecos para poder salvarlos, los elementos de la armada les insisten: "tírense a nadar, por favor hay que llegar a ese barco", les gritan para conseguir salvarlos.

Los 12 tripulantes incluyendo el capitán fueron rescatados con vida de este momento de naufragio. Hasta el momento no se ha determinado la causa de la falla del yate "On the Sly" en Yucatán.