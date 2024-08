FUERTES IMÁGENES: motociclista intenta ganarle el paso a un camión y choca entre 2 vehículos

Este martes 6 de agosto, un trágico accidente sucedió cuando un motociclista chocó contra dos vehículos en la avenida Álvaro Obregón, en el Centro de Tampico. El motociclista quiso ganar el paso metiéndose entre un camión de pasajeros de transporte público y un auto particular.

Los hechos ocurrieron esta tarde cuando presuntamente el motociclista estaba echando "carreritas" con un chofer de transporte colectivo en calles de Tamaulipas.

Motociclista choca con una unidad de transporte público Foto: X @QuePocaMadre_Mx

Momento exacto en el que un motociclista choca con un camión

En las imágenes de video compartidas por la cuenta de X, -antes Twitter, @QuePocaMadre_Mx se observa el momento exacto en el que un motociclista trata de rebasar por la izquierda a un camión que se estacionó para bajar a uno de los pasajeros.

Sin embargo, el conductor del vehículo de dos ruedas no uso uno de sus espejos para ver que venía un automóvil particular a gran velocidad, quien al tratar de rebasar al camión, no solo impactó con el auto tipo sedan, sino que impactó uno de los costados del colectivo, haciendo que el motociclista perdiera el control y cayera contra el pavimento junto a su acompañante, ambos sufriendo de lesiones severas.

El motociclista, quien no llevaba casco, fue auxiliado por su acompañante, quien se arrastró para poder auxiliarlo y ver su estado de salud, mientras su compañero se encontraba en el suelo, retorciéndose por el dolor del impacto.

Autoridades arriban al lugar del accidente

Poco después, autoridades de Tampico y cuerpo de emergencias arribaron al lugar donde el motociclista impactó contra el camión para atender al sujeto herido y trasladarlo a un centro de salud cercano.

Por otra parte, usuarios en redes sociales condenan al motociclista, pues argumentan que son personas que no conocen el reglamento de tránsito y "creen que son dueños de la calle". Además, piden que el joven que resultó herido sea obligado a pagar al auto particular por su imprudencia y hasta poner en riesgo la vida de los pasajeros.

