"No voy a defraudar": Claudia Sheinbaum confirma recibimiento de la constancia de mayoría

Al confirmar que el 15 de agosto recibe la constancia de mayoría que la acredita como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum se comprometió a no defraudar a quienes la eligieron.

"Este 15 de agosto recibo esta constancia y como siempre, mi compromiso com ustedes, agradeciéndoles, no voy a defraudar, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México", aseguró en un video montado en sus redes sociales.

También informó que ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, dio a conocer que el 15 de agosto le entregaban la constancia.

"El día de ayer, la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que el 15 de agosto me será entregada, ya, formalmente la constancia, el reconocimiento como Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos.

"Y el primero de octubre estaré tomando posesión ya con la banda presidencial como la primera mujer Presidenta de México para el periodo 2024-2030, Presidenta constitucional", informó.

El 2 de junio, la entonces candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvo casi 36 millones de votos, cerca del 60 por ciento de las preferencias totales.

El pueblo vota por continuar la Cuarta Transformación: Sheinbaum

"El pueblo de México claramente dio un mandato, que continúe la Cuarta Transformación de la Vida Pública iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador", recalcó.

También pidió al Tribunal Electoral respetar las reglas con las que anteriormente se han confeccionado las respectivas legislaturas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.



"En los últimos años se han seguido las mismas reglas, que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político.

"Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobre representación de los partidos de nuestra coalición: Morena, Verde y PT. Esto es completamente falso, lo único que tiene que hacer el Tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político", afirmó Sheinbaum.

Con la definición de los legisladores de mayoría relativa y representación proporcional, Morena suma para la siguiente legislatura 278 representantes; Verde, 75; y PT, 50. La coalición Sigamos Haciendo Historia suma 373 diputados, es decir el 74.6 por ciento del total. Sin embargo, el 23 de agosto el Instituto Nacional Electoral asigna las pluris y el Tribunal tiene hasta el 28 de agosto para resolver las impugnaciones que presenten los partidos políticos.

